Vox defiende la industria militar, un "servicio esencial" que ha sido "maltratado" y "denostado"

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vox sostiene que la industria militar es un sector "esencial" para España que sin embargo ha sido "maltratado y olvidado" durante los últimos años, cuando no "atacado y denostado" directamente por políticos a los que acusa de "desconocer su importancia".

Por ello, ha organizado este viernes en el Congreso unas jornadas con algunas de las empresas españolas más relevantes del sector de la defensa y la seguridad (otras asegura que no participan por "presiones políticas"). "Queremos darles las gracias por todo lo que hacen por España", les ha transmitido en la inauguración del coloquio el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros.

Junto a sus tres diputados generales retirados --Manuel Mestre, Agustín Rosety y Alberto Asarta--, Espinosa de los Monteros ha remarcado que la industria militar es un "servicio esencial" que ha sido silenciado durante los últimos años. Y ha advertido de que "sin defensa no hay democracia", igual que "no hay política exterior y es muy difícil que haya industria y tecnología".

El dirigente de Vox ha hecho hincapié en la importancia de la defensa para reforzar la democracia de un país y contar con una política exterior fuerte, incidiendo en que la industria de defensa es fundamental para los "valores occidentales" que "España debe promulgar y defender".

En este contexto, Espinosa de los Monteros ha lamentado que España esté aún lejos de cumplir con el compromiso adquirido ante la OTAN de invertir en defensa el 2% de su Producto Interior Bruto (PIB) y ha reclamado un aumento del presupuesto del Ministerio de Defensa, que ve en una situación "muy preocupante" porque en términos reales está aún por debajo del vigente en el año 2008.

Además, ha señalado que casi 90% de los fondos con los que cuenta Defensa están sujetos a gastos fijos, lo que deja al Ministerio "sin margen de maniobra" para "las tan necesarias nuevas inversiones en sistemas" y también para acometer una actualización de los sueldos de los miembros de las Fuerzas Armadas.

Según ha reconocido, España no cuenta aún con una cultura de defensa que permita a la sociedad valorar estas cuestiones, pero ha sostenido que eso no es "justificación" para no abordar ese incremento de inversión. "No podemos seguir mirando a otro lado y en Vox no lo vamos a hacer", ha garantizado.