Vox denuncia "un nuevo intento de boicot" en el mitin de Abascal en Mahón (Menorca)

1128106.1.260.149.20261023213507 Varias personas se manifestan en contra del líder de Vox, Santiago Abascal, tras un mitin en Mahón (Menorca) - VOX

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox ha denunciado este viernes "un nuevo intento de boicot" en su mitin en Mahón (Menorca), en el que según la formación que dirige Santiago Abascal, 300 "radicales" habrían "cargado" contra su furgoneta al finalizar el acto.

La formación ha difundido un video en el que se puede observar al líder de vox, junto con miembros de su equipo dentro de un vehículo, donde son increpados por varias personas que incluso llegan a golpear sus ventanas.

Estos incidentes han tenido lugar después de que el miércoles, dos personas fuesen detenidas y más de una decena resultasen heridas durante unos disturbios y cargas policiales producidas en el marco de una protesta contra la presencia de Abascal, en un acto en la Plaza de María Pita, en A Coruña.