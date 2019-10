Vox insiste a PP y Cs en que presenten un senador por provincia para obtener la mayoría absoluta en el Senado

Publicado 04/10/2019 11:59:30 CET

MADRID 4, (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha insistido al PP y Ciudadanos en que presenten a un único candidato en cada circunscripción por las listas del Senado en los próximos comicios del 10 de noviembre, alegando que la fórmula 1+1+1 les permitirá obtener a las tres formaciones la mayoría absoluta de la Cámara Alta.

"Marcamos el camino para que los dos partidos que dicen que son del mismo bloque y quieran sumar tomen ejemplo, y presenten un solo candidato", ha señalado Espinosa de los Monteros en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que de esta manera, los tres partidos obtendrían la mayoría absoluta en el Senado.

"Esto es hacer y no hablar tanto de España Suma y fórmulas extrañas que la gente no entiende, aunque ya adelanto que será difícil que tengan ese sentido de responsabilidad", ha manifestado el dirigente de Vox, sobre la propuesta al PP y Ciudadanos para que presenten un solo candidato al Senado en cada circunscripción.

La fórmula 1+1+1 consiste en presentar un único candidato en las listas al Senado en cada circunscripción para que los ciudadanos marquen una casilla de cada partido del bloque de centro derecha, y poder conseguir así más votos que el PSOE. Sin embargo, en el Senado se aplica el recuento por el sistema mayoritario, por lo que la formación política con más votos se llevaría el grueso de senadores, como ocurrió con el PSOE en los anteriores comicios del 28 de abril.

Así, el dirigente de Vox ha criticado la petición de los 'populares' de que el partido de Santiago Abascal no se presente en 26 circunscripciones medianas y pequeñas para limitar la irrupción del partido de Íñigo Errejón, Más País.

"Ya estamos oyendo que el PP no apela a nada inspiracional, dice 'usted no se presente y así yo gano más votos'. No, esto no funciona así", ha denunciado.

HAY QUE SABER MARCHARSE

Por otro lado, Espinosa de los Monteros ha lamentado la dimisión de la cabeza de lista de Vox por Balares, Malena Contestí, y ha admitido que le ha sorprendido la forma en que se ha ido. "Personalmente me ha dolido mucho porque había mucha ilusión con ella, pero ha sido lamentable cómo se ha marchado", ha señalado.

"Ha dado un giro muy inesperado y en la vida hay que saber llegar a los sitios y saber marcharse de forma elegante", ha respondido el dirigente de Vox al ser preguntado por la dimisión de Contestí, aunque ha expresado su agradecimiento a la exdiputada por la labor que dedicó en el partido.

"Siempre ha defendido nuestras posiciones de manera muy brillante y se explica bien, y estamos muy agradecidos por el tiempo que ha estado con nosotros", ha concluido Espinosa de los Monteros.