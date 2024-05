Vox inunda el Palacio de Vistalegre en el acto central de la convención Europa Viva 24 con Milei como plato fuerte

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Vox ha conseguido llenar este domingo el Palacio de Vistalegre para celebrar el acto central de la convención política Europa Viva 24, en el que el plato fuerte serán las intervenciones del presidente de Argentina, Javier Milei, y de Santiago Abascal.

Junto a ellos, intervendrán otras figuras relevantes de su espacio político, entre las que destacan Marinne Le Pen, Víctor Orban, Giorgia Meloni o Mateusz Morawiecki, e integrantes de la candidatura de Vox a las elecciones al Parlamento Europeo.

"Que no, que no, que no me da la gana, una dictadura como la venezolana" o "Puigdemont a prisión", cantan los afiliados y simpatizantes de Vox en los momentos previos al comienzo del acto. Abascal ha salido a saludar brevemente por una de las gradas del Palacio de Vistalegre, que tiene capacidad para 10.000 personas.

El partido de Santiago Abascal ha concebido el Europa Viva 24 como evento político para dar el pistoletazo de salida a la precampaña de los comicios del 9 de junio. Su programa estará basado en la defensa de la soberanía de las naciones europeas, los derechos de los trabajadores del sector primario y la protección de las fronteras, entre otros aspectos.