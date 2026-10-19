Vox lleva de 'número 2' por Madrid a Montserrat Lluis, la encargada de negociar los pactos en CCAA con el PP

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El líder de Vox, Santiago Abascal, lleva como 'número' dos por Madrid en las elecciones del 29 de noviembre a la secretaria general adjunta del partido, Montserrat Lluís, que negoció los pactos autonómicos con el PP, según ha anunciado la formación.

Como 'número tres' por la lista de Madrid figura el actual portavoz de Vox en la Asamblea de Ceuta, Juan Sergio Redondo, seguido de la actual portavoz en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán. En el quinto lugar de la lista está el portavoz nacional de Deportes y concejal en el Ayuntamiento de Madrid, Cristian Toro.

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Vox se ha reunido este lunes para aprobar las candidaturas a las elecciones generales. Está prevista una declaración institucional de Abascal a lo largo de la mañana.