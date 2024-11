Vox no respaldará una moción de censura de Feijóo si contempla cesiones a PNV y Junts

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox no apoyará una eventual moción de censura contra el presidente, Pedro Sánchez, impulsada por el PP si incluye algún tipo de cesión a los partidos nacionalistas o independentistas, según advierten desde el partido de Santiago Abascal.

El PP ha agitado este jueves el fantasma de la moción de censura a raíz de las declaraciones ante el juez del presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, que entre otros asuntos ha afirmado que Sánchez le dijo que le tenían "informado" de sus gestiones y le dio las gracias.

Además, ha dicho que la esposa del jefe del Ejecutivo, Begoña Gómez, se reunió al menos una vez con él y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, para hablar de la España Vaciada.

Tras estas revelaciones, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha apelado a los socios parlamentarios habituales del Gobierno para explorar una posible moción de censura, aunque no ha llegado a pronunciar explícitamente el nombre de esta herramienta parlamentaria.

Feijóo no ha aludido a Vox, puesto que no son socios del Gobierno de Sánchez, pero fuentes del partido de Abascal ratifican sus dos condiciones para apoyar una moción de censura impulsada por los 'populares', que ya han trasladado en ocasiones anteriores: la convocatoria de elecciones inmediata al prosperar la moción y ninguna cesión a los partidos "separatistas". El PNV y Junts son las formaciones que podrían encajar en la ecuación del PP, aunque a priori no parecen interesadas en allanar la salida de Sánchez de La Moncloa.

Los estatutos de Vox establecen que el partido se abstendrá de llegar a "ningún tipo de acuerdo con partidos separatistas" y la formación ha presentado multitud de iniciativas parlamentarias en las que pedían la ilegalización de formaciones nacionalistas e independentistas.

RESPALDO A UNA MANIFESTACIÓN CONTRA SÁNCHEZ

Paralelamente, y tras las revelaciones de Víctor de Aldama, diputados de Vox en el Congreso se están haciendo eco en sus perfiles de la red social X (antes Twitter) de la convocatoria de una manifestación a las 20.00 horas de este jueves en la sede nacional del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz.

La imagen que promociona la manifestación no incluye ninguna organización convocante. Diputados y otros cargos de Vox fueron activos durante las movilizaciones ante la sede de Ferraz en noviembre del año pasado, tras aprobarse la Ley de Amnistía que beneficia a implicados en el 'procés'. En algunas de esas jornadas se registraron graves disturbios.