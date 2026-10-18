Vox pide al Constitucional inadmitir el recurso del Defensor del Pueblo sobre la 'ley de nietos'

El defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en una foto de archivo. - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox ha presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) un escrito de personación en el que pide inadmitir el recurso interpuesto por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, contra las resoluciones del Tribunal Supremo relativas a las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

El Defensor del Pueblo interpuso un recurso de amparo ante el TC por la decisión del Tribunal Supremo de suspender el derecho a voto de las personas nacionalizadas gracias a la 'ley de nietos', solicitando medidas cautelarísimas, según explicó el organismo en un comunicado difundido este viernes.

Sin embargo, Vox considera que el recurso del Defensor del Pueblo es "prematuro" porque no se ha agotado la vía judicial ordinaria. En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el partido recuerda que el plazo de personación para que los afectados puedan presentar alegaciones se mantendrá abierto hasta el 22 de octubre.

Por otro lado, la formación ha argumentado que "no se ha acreditado una lesión constitucional actual" ni se ha justificado suficientemente "la especial trascendencia constitucional del recurso".

"Se limita a discrepar de una ponderación que la Sala Tercera hizo dos veces, de forma motivada y con voto particular", ha subrayado Vox, que a su vez ha defendido que las medidas acordadas por el Supremo "buscan preservar la legalidad, objetividad y transparencia del censo electoral, sin anular la nacionalidad española ni establecer una exclusión definitiva de los electores afectados".

En este sentido, ha recordado que el Alto Tribunal apreció un "peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral".

Por todo ello, Vox ha solicitado la inadmisión del recurso o, subsidiariamente, su desestimación, así como el rechazo de las medidas cautelarísimas y cautelares solicitadas por el Defensor del Pueblo, al considerar que "podrían comprometer la correcta conformación del censo de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre".

La llamada 'ley de nietos' es una disposición incluida en la Ley de Memoria Democrática que permite obtener la nacionalidad, entre otros supuestos, a españoles que tuvieron que exiliarse durante la Guerra Civil y la dictadura franquista por razones políticas y cuyos descendientes perdieron la nacionalidad por causa de dicho exilio.