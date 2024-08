Vox pide respeto "absoluto" a los cánticos del 'Cara al Sol' ante un monumento de Gijón: Libertad de expresión

Lo equipara con cantar 'La Internacional' con el puño en alto y dice que prohibirlo es "censura pura y dura"



GIJÓN, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Gijón, Sara Álvarez Rouco, ha pedido respeto absoluto a los cánticos del 'Cara al Sol' que el pasado 28 de junio se cantaron frente monumento a los Héroes de Simancas, ubicado en la fachada de la iglesia de los Jesuitas de Gijón, y ha señalado que querer prohibirlos supone "censura pura y dura" y un ataque a la libertad de expresión.

Así lo ha manifestado en el debate de una propuesta presentada por IU -Más País-IAS y Podemos por la que se pedía la retirada del citado monumento. La propuesta, que Vox considera una "ridiculez", ha sido rechazada tras votar a favor, PSOE, IU y Podemos y en contra Foro, PP, Vox y concejal no adscrito.

Unos hechos están siendo investigados por la Policía, pero la edil de Vox ha preferido pedir "respeto absoluto" a lo que pudiera cantarse ese día. "Es una censura pura y dura de la libertad de los demás", ha señalado.

A su juicio, el 'Cara al Sol' usado por el régimen franquista es equiparable a la Internacional que cantan los socialistas y comunistas puño en alto. Y "no pasa nada", pese a ser, según la portavoz municipal de Vox, una exaltación de gobiernos comunistas como el chino o en su día el soviético.

A este respecto, ha reiterado que esta iniciativa "no tiene recorrido" e, incluso, ha opinado que está fuera de lugar y va en contra del artículo 20 de la Constitución Española, que recoge el derecho de las personas a expresarse libremente por cualquier medio.

UN CANTO QUE NO VA CONTRA NADIE

Álvarez Rouco ha rebatido que la canción 'Cara al Sol' se catalogue como fascista, subrayando que es un himno revisado muchas veces. Según ha dicho, hasta la Fiscalía de Málaga indicó que el cantarlo en un funeral no va contra nadie y el Gobierno de España reconoció que no puede existir sanción administrativa. "Déjense ya de odio de todo lo alejado a su ideología", les ha conminado.

La portavoz de Podemos, Olaya Suárez, sobre todo ello, ha replicado a Rouco que "el odio no es una idea o una opinión. "No es respetable", ha sostenido sobre los citados cánticos. Asimismo, le ha recalcado que "los que no pueden vivir libremente son los que fueron asesinados, ni sus familias, que siguen buscando sus cuerpos por las cunetas".

Por parte de IU - MP - IAS, su portavoz, Javier Suárez Llana, ha tildado estos cánticos de "escena del Nodo". Ha recriminado, asimismo, el homenaje a los mal llamados, para él, Héroes de Simancas, que fueron en cambio, a su modo de ver, militares rebeldes del cuartel de Simancas que no solo protagonizaron la sublevación contra la legalidad republicana sino que ordenaron los primeros bombardeos en Gijón.

Suárez Llana, asimismo, ha defendido que el Ayuntamiento es competente para la retirada de elementos contrarios a la Ley de Memoria Democrática. Ha recalcado, unido a ello, que la fachada donde está el monumento solo tiene protección 2 en el Catálogo Urbanístico Municipal. De hecho, ha llamado la atención sobre que no hay ningún tipo de protección patrimonial por parte del Principado.

"Esta iniciativa no va contra nadie", ha querido dejar claro el portavoz de IU, quien ha reivindicado que se trata de saldar una deuda no solo con quienes lucharon por la democracia y libertad, sino por las víctimas de la Guerra Civil y los represaliados posteriormente.

Sobre el informe al que ha apelado en el Pleno la alcaldesa, Carmen Moriyón, correspondiente a su último mandato como regidora y en el que se dice que el Ayuntamiento está cumpliendo con lo relativo a Memoria Democrática referente a esculturas u otros monumentos, Suárez Llana le ha recordado que la Ley de Memoria Democrática asturiana y la española se aprobaron con posterioridad al citado informe.

También ha incidido en que el artículo 48 de esta ley incluye, en el caso de que no pueda retirarse el monumento, la posibilidad de la reasigficación del mismo o colocación de una placa explicativa.

Es por ello, que ha recalcado que esta proposición lo que pide es que se aplique la ley, en cuyo punto 2 del artículo 48 señala que las entidades locales aplicarán las acciones necesarias para la retirada de estos elementos que exaltan el Franquismo y, si no, actuará de oficio la Consejería.

Moriyón, por su lado, ha puntualizado que la ley para la recuperación de la Memoria Democrática de 12 abril de 2019 establecía un plazo máximo de 12 meses para la retirada o eliminación de este tipo de elementos; en caso contrario la Consejería lo haría de oficio.

FORO SÍ CONDENA LOS CÁNTICOS

La concejala de Cultura, Montserrat López Moro (Foro), se ha mostrado en desacuerdo con Rouco y ha expresado el pleno respeto a la ley, voluntad de cumplirla, y la "condena absoluta" a estos cánticos. En cualquier caso, ha avanzado que ya consultaron a la Consejería de Cultura y han mantenido contactos con la asociación de Memoria Democrática, que han confirmado que la titularidad de la fachada del monumento es privada y hay una protección integral en el Catálogo Urbanístico.

También ha apelado a la ley estatal, que habla de retirar monumentos, pero no cuando sea de estricto recuerdo privado u algo artístico, por ejemplo. Al igual que la alcaldesa, ha hecho referencia a que la Consejería puede actuar de oficio si no se retira en el resto de casos, o bien colocar placa explicativa del motivo.

Sobre esta cuestión, ha apuntado que, tras cinco años de vigencia de la ley autonómica, no le consta que el Principado haya iniciado ninguna acción para su retirada o señalización con placa explicativa, por lo que ha dicho sospechar que tal vez hubiera razones artísticas. Ha dejado claro, eso sí, que no es competencia municipal.

Por otra parte, la concejala socialista Carmen Eva Pérez Ordieres ha remarcado a Vox que no se puede ser complaciente con "esa nostalgia", que hace referencia, según ella, a asesinatos y violaciones, y al secuestro de niños.

"No se puede ser complaciente con este tipo de cántico a personas que se sublevaron contra el régimen democrático", ha recalcado, antes de condenar los mismos. Sí que ha mostrado dudas sobre la forma de aplicación de la ley en este caso.

En el Pleno, previamente al debate de los grupos municipales, ha intervenido Rafael Velasco, en nombre de la Federación Asturiana de Memoria y República. Este ha considerado que mantener en la ciudad este monumento es una "obvia falsedad histórica, jurídica y política y una afrenta a los sentimientos de quienes fueron víctimas de aquella atroz Dictadura que surgió de un golpe militar y de los crímenes de lesa humanidad que después se cometieron".

Para él, los "mal llamados" Héroes de Simancas formaron parte de un golpe de Estado contra la legalidad democrática y republicana, hicieron llamamientos en Gijón para que la ciudad fuera bombardeada. Para él, la pervivencia de este va en contra de la Ley y ha opinado que supone un lugar de posible "concentración de neofascistas".