Vox reivindica su "relación fluida" con la iglesia evangélica frente al interés "electoral" del PP

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha reivindicado este martes la "relación fluida" de su partido con la iglesia evangélica en España frente al Partido Popular, al que ha acusado de recurrir a esta comunidad solo en "época electoral".

"Nosotros mantenemos una relación fluida con la iglesia evangélica a lo largo de todos los días, no vamos solo en época electoral a verles", ha subrayado Espinosa de los Monteros en rueda de prensa en el Congreso tras la intervención de una pastora evangélica en un acto organizado por el Partido Popular este fin de semana.

El portavoz parlamentario de Vox ha insistido en que las relaciones las marcan "el día a día" y no un acto puntual, que además cree que no salió "como el partido esperaba" porque se "improvisó" y "no tienen relación con esa comunidad".

"Y además no saben bailar", ha ironizado Espinosa de los Monteros aludiendo a la interpretación del dominicano Henry Méndez de su canción 'El Triburón' durante el acto de los 'populares.