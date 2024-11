Vox sitúa el "dogmatismo climático" de Ribera como el culpable de "matar" a más de 200 personas en la DANA

Acusa al PP de hacer una "auténtica estafa" de oposición, tras la decisión del PPE de aprobar el nombramiento de la ministra en Europa

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Vox, José María Figaredo, ha culpado al "dogmatismo climático" de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, de matar a las más de 220 víctimas que ha dejado la DANA que ha asolado numerosos puntos del país y cree que la "inacción" del Ejecutivo en esta tragedia "les hace culpables".

Así lo ha expresado este miércoles durante la comparecencia de la ministra para rendir cuentas sobre la gestión de su ministerio en la DANA, ya que, según Figaredo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez conocía el riesgo de desbordamiento del barranco del Pollo desde "hace siglos" y sin embargo "no hicieron nada".

"Usted lo sabía y lleva en el cargo desde el año 2018 y no ha hecho nada porque está cegada por ese dogmatismo climático que ha matado a más de 200 españoles en la zona de Valencia", ha reprochado y le ha advertido que su "inacción" les hace "culpables".

LA EXCUSA DE LAS COMPETENCIAS

Al hilo de esta cuestión, el diputado de Vox ha reivindicado que su formación es la única que se opone al consenso climático y a todas las leyes climáticas que, entre otras cosas, "prohíben" la limpieza de los ríos y provocan cosas como las sucedidas en Valencia, que la naturaleza "arrase con todo lo que hay a su paso".

Aunque desde Vox han insistido en situar también como culpable al sistema autonómico, el cual consideran que ha fallado "estrepitosamente" por culpa de un Gobierno autonómico del PP "absolutamente incompetente" y un Gobierno central del PSOE "malvado" que se "negó a tomar las riendas del asunto". "Es una administración hipertrofiada que deja la casa sin barrer y a los españoles ha abandonados", ha resumido Figaredo.

En ese sentido ha vuelto a reprochar al Ejecutivo que ante la inacción del Gobierno autonómico de Carlos Mazón, tendrían que haber actuado y no mantenerse en una "inacción absolutamente dolosa por su calculo político" porque tenían los recurso legales para ello. "¿Se excusan ustedes en las competencias? Ustedes, de verdad, que han retorcido la legalidad y la legislación cada vez que les ha venido en gana", ha censurado.

¿CÓMO QUE NO HAY DINERO?

Figaredo ha reprochado también a la ministra socialista que desde el Ejecutivo se "quejen de que no hay dinero" para afrontar las consecuencias de la DANA cuando los españoles están "asfixiados" a impuestos y sin embargo sí que haya fondos para hacer aportaciones a proyectos internacionales.

Además, al hilo de esta cuestión ha aprovechado para hacer referencia a las ayudas aprobadas por el Ejecutivo para los afectados por la DANA, las cuales, según ha detallado el también portavoz económico de Vox, quedan reducidas a unos 2.000 euros por afectado teniendo en cuenta el alto número de personas afectadas. "¿Creen que eso es suficiente?", ha ironizado.

"Por su negligencia, por sus mentiras, por esconderse desde junio y no comparecer ante este Parlamento desde entonces, por su nefasta gestión de esta situación y por todos los hechos en los que usted ha sido partícipe que nos han traído hasta esta tragedia, usted está absolutamente incapacitada para ser comisaria europea y también para ser ministra de España", ha sostenido.

LA OPOSICIÓN DEL PP: UNA ESTAFA

Posteriormente, en su turno de réplica, Figaredo ha aprovechado para hacer mención al anuncio del Partido Popular Europeo de que respaldaran el nombramiento de Ribera en la Comisión Europea. En concreto, lo ha tildado de "auténtica estafa" y cree que es una "vergüenza".

"Lo más bochornoso es que quienes deberían ejercer la oposición estén haciendo lo contrario, llegar a acuerdos en Bruselas", ha señalado y se ha dirigido al PP para reprocharles que sean "lo mismo" que el PSOE y "no estén capacitados para ejercer como oposición". "Señores, si no están dispuestos a ejercer como oposición, al menos no estorben", ha reclamado.