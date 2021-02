Vox tiene la aprobación de Instituciones Penitenciarias para entrevistar a Villarejo, pero falta la fecha y condiciones

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vox cuenta ya con el visto bueno de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, para poder entrevistarse en el centro penitenciario de Estremera (Madrid) con el comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo en relación con el operativo 'Kitchen', al que se le dedica una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. Fuentes del partido aseguran a Europa Press que sólo falta fijar una fecha concreta y cerrar las condiciones en las que se llevará a cabo la reunión.

La secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, que dirige personalmente el asunto, ya adelantó el pasado miércoles en su cuenta de Twitter que se había autorizado el encuentro con Villarejo, que está en prisión desde noviembre de 2017 por la causa 'Tándem'.

TEMEN QUE LA COMPARECENCIA SE RETRASE

El partido de Abascal cree conveniente seguir adelante con esta entrevista a pesar de que la comisión de investigación ya aprobó que el comisario declare en el Congreso, y es que temen que el PSOE y Unidas Podemos quieran posponer ese testimonio para las últimas sesiones.

La declaración de Villarejo ante la comisión no tiene fecha asignada, dado que aún no se ha acordado un calendario de comparecencias. Además de Villarejo, se escuchará a los responsables policiales implicados, a los responsables de Interior en esa etapa, incluyendo al exministro Jorge Fernández Díaz, y a políticos como el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, y la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

Los hechos se investigan en la Audiencia Nacional en el marco de la pieza separada 'Kitchen', que indaga sobre el operativo 'parapolicial' orquestado para sustraer información y documentación sensible, de dirigentes del PP, al extesorero de la formación política Luis Bárcenas con el objetivo de que no acabara en manos de la Justicia.

Esta misma semana se conoció que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, ha puesto fecha para una nueva declaración testifical de Bárcenas en el marco de esa pieza. Así, el lunes 15 de febrero a las 09.00 horas se le tomará de nuevo declaración en calidad de perjudicado.

PRIMERO, EXAMINAR LA DOCUMENTACIÓN

En paralelo, los trabajos de la comisión llevan otros tiempos, y a principios de febrero la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, declinaba anticipar cuándo podría tener lugar la comparecencia de Villarejo y se limitaba a recordar que, antes de empezar a llamar a comparecientes, los grupos debían recibir y estudiar la documentación que han solicitado sobre el asunto, y que en todo caso las comparecencias se fijarían tras las elecciones catalanas de este domingo.

Eso sí, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, desde la Audiencia Nacional no se plantean enviar al Congreso documentación del caso que conste en el sumario a pesar de que haya sido solicitada por los grupos parlamentarios.