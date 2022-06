Yolanda Díaz avisa de que no le gusta el "ruido" en los debates entre PSOE y UP y pide no agredir en las diferencias

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha advertido de que no le gusta el "ruido" en los debates entre PSOE y Unidas Podemos y, en consecuencia, reclama afrontar las diferencias dentro de la coalición desde la "serenidad", las formas "exquisitas" y sin "agredir a las partes".

Así lo ha trasladado en declaraciones a 'La Sexta', recogidas por Europa Press, preguntada sobre las discrepancias que se han evidenciado en la coalición y el mensaje del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al alertar a Podemos de que enfatizar las diferencias y no las conquistas desmoviliza a la izquierda.

Una intervención con la que respondía al portavoz del grupo confederal, Pablo Echenique, que ayer en el Congreso le reclamó valentía en el Ejecutivo para mejorar las medidas anticrisis y reconectar con las bases progresistas, exigiéndole también no tender la mano al PP.

Al respecto, Díaz ha dicho que está "muy cómoda" dentro del Gobierno de coalición y que ella es precisamente la ministra que "mayores debates ha generado", pero nunca desde el "ruido". Y es que es "sano" y "democrático" expresar diferencias y matices, pero teniendo claro que el "ruido no comunica nada" y sí explicar, por ejemplo, la necesidad de crear un impuesto a las grandes empresas y bonificar de forma intensa el transporte público, como defiende el espacio confederal.

Por otro lado, ha dicho que es "verdad" que la izquierda está "desmovilizada" y que Sánchez explicitó lo que ya saben "por la calle".

"Soy clara. No me gusta el ruido, me parece que se pueden dar debates intensos con formas exquisitas. Yo he estado negociando nueve meses subir el salario mínimo interprofesional y no he roto nada", ha enfatizado para recordar que ya convocó en su día al grupo parlamentario confederal y les dijo que no le gustaba la política "vía redes".

A FAVOR DE LA REFORMA FISCAL

De esta forma, ha ensalzado los logros como conseguir el tope al precio del gas para bajar la factura eléctrica, aunque ha admitido que es necesario hacer más y ve necesario, como Unidas Podemos, afrontar la cuestión de la reforma fiscal.

En este sentido, ha admitido que en este punto Unidas Podemos y PSOE de momento no coinciden, dado que el PSOE rechazó la propuesta de su espacio para aplicar un impuesto a las grandes fortunas y también un tributo extraordinario a las compañías energéticas, cuando es una medida que recomienda la UE, la OCDE e incluso el Reino Unido, que no es sospechoso de tener un ejecutivo progresista.