Yolanda Díaz y Belarra piden que la UE exija a Israel detener sus planes en Gaza porque provocarán una "masacre"

Archivo - (I-D) La eurodiputada Idoia Villanueva; la líder de Sumar, Yolanda Díaz, y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante un acto acto de campaña electoral en Pamplona, a 17 de julio de 2023, en Pamplona, Navarra (España). - Iván Delgado - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha defendido que la Unión Europea (UE) debe "exigir" a Israel que detenga "los planes que están provocando una masacre" en la franja de Gaza.

Mientras, la líder de Podemos, Ione Belarra, ha expresado una opinión similar al enfatizar que Europa debe jugar un rol relevante para conseguir una paz duradera.

Así lo han trasladado ambas en sendos mensajes en la red social 'X', después de que el Ministerio de Defensa y el Ejército de Israel hayan dado un plazo de 24 horas para evacuar a 1,1 millones de palestinos que se encuentran en la zona norte de la Franja de Gaza, controlada por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

"La comunidad internacional no puede mirar a otro lado ante la situación en Gaza", ha proclamado la vicepresidenta segunda en funciones para subrayar, a su vez, que España y la UE "deben movilizarse por la paz urgentemente".

BELARRA: "VA A SER UNA MASACRE ANUNCIADA"

Mientras, la secretaria general del partido morado y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra ha denunciado que Gaza es "desde hace mucho tiempo" una "cárcel a cielo abierto".

"Israel sabe muy bien que no hay a dónde ir. Va a ser una masacre anunciada. La UE puede y debe jugar un rol clave y autónomo para buscar una paz estable y duradera", ha defendido.

Previamente, el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha opinado que el plazo de 24 horas dado por Israel para evacuar la Franja de Gaza es "absolutamente imposible" e "inadmisible" y ha impugnado cualquier lección en materia de derechos humanos proveniente del PP , porque metió a España en la "guerra ilegal" de Irak.

Preguntado por el plazo anunciado por Israel para evacuar a 1,1 millones de palestinos que se encuentran en la zona norte de la Franja de Gaza, controlada por Hamás, Urtasun durante una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, este viernes lo ha calificado de "castigo colectivo" porque a su juicio es algo "absolutamente imposible" de llevar a cabo.

"Pedirle a un millón de personas que se evacuen en 24 horas en un lugar donde no hay combustible, no hay vehículos, no hay infraestructuras de carreteras", cree que es algo "inadmisible".