Yolanda Díaz respeta los compromisos de Sánchez con la OTAN pero insiste:el techo de gasto no incluye aumento en Defensa

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha insistido hoy en que el techo de gasto no incluye el aumento de presupuesto del Ministerio de Defensa, pero ha querido precisar que respeta los compromisos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en referencia a los asumidos con la OTAN para incrementar el gasto en defensa hasta el 2 por ciento del PIB en los próximos años.

Durante una rueda de prensa en el Ministerio de Trabajo, tras una reunión con la Asamblea Ciudadana por el Clima, la ministra ha querido dejar claro que mantiene su afirmación del pasado lunes de que "en el techo de gasto no está incorporado el aumento del gasto de Defensa". "No he dicho nada más", ha advertido antes de señalar que en Derecho se dice que "donde hay papel las barbas se callan". "Aquí no hay papel pero sí documento que se puede escuchar. Aquí lo dejo", ha espetado.

Sin embargo, y a raíz de las afirmaciones ayer de la Portavoz del Gobierno de que van a cumplir con el compromiso del presidente con la OTAN, que supone aumentar el gasto en Defensa hasta el 2 por ciento del PIB en los próximos ejercicios, Yolanda Díaz ha precisado que va a "respetar siempre la posición del Presidente del Gobierno en las competencias que ostenta".

"El incremento del gasto defensa no está incorporado al techo de gasto y por supuesto respeto absoluto a los compromisos del presidente del Gobierno", ha remachado la vicepresidenta segunda.