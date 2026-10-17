Yolanda Díaz ve "inaceptable" que las derechas "ataquen" las pensiones: "No consentiremos que no las revaloricen"

1126335.1.260.149.20261017171450 La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante el XII Congreso Estatal de Unidad Progresista de La ONCE, en la Universidad Francisco de Vitoria, a 17 de octubre de 2026, en Pozuelo de Alarcón, Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha calificado este sábado de "inaceptable" que la derecha hable de "paguitas" y "ataque" las pensiones públicas, y ha advertido de que no permitirá que no se revaloricen estas prestaciones conforme al IPC.

"No vamos a consentir que no revaloricen las pensiones de conformidad con el IPC. No lo vamos a consentir", ha proclamado, ha expresado durante su intervención en el XII Congreso de Unidad Progresista de la ONCE, donde ha reivindicado la defensa del Estado social, recogido en el artículo 1.1 de la Constitución, y ha denunciado que "las derechas" lo están combatiendo.

"Volver a atacar hoy y escuchar hablar de paguitas o atacar las pensiones públicas vulnerando el artículo 50 de la Constitución y volviendo a hacer lo que hicieron en el pasado es inaceptable", ha subrayado Díaz, quien ha señalado que el Estado social ha sufrido importantes recortes a lo largo de la democracia española.

La vicepresidenta ha recordado que aunque no se presenta a las elecciones del 29 de noviembre está "muy orgullosa y honrada de haber estado al servicio" al país. "Pero soy constitucionalista y, por tanto, sí reivindico aquí el Estado social en nuestro país", ha manifestado.

En este contexto, Díaz ha advertido de que existe un combate internacional contra el Estado social y considera que es necesario reforzarlo. Además, ha anunciado que el próximo lunes estará en Luxemburgo y ha asegurado que seguirá defendiendo el Fondo Social Europeo frente a los "ataques" a la Europa social.

APROBARÁ LA SUBIDA DEL SMI Y OTRAS MEDIDAS SOCIALES ANTES DEL 29N

La titular de Trabajo también ha criticado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hable de absentismo y ha recordado que una de sus primeras medidas como ministra fue derogar el artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores, relativo al despido por determinadas faltas de asistencia.

Díaz ha anunciado que participará como ciudadana en la huelga general convocada por los sindicatos de clase y ha asegurado que el Ejecutivo seguirá gobernando hasta el último día, con medidas como la subida del salario mínimo y la aprobación de normas pendientes en la mesa de diálogo social.

"Los que vengan, les pido que cuiden el país. Que lo cuiden, que lo quieran. Ser español y española es exactamente esto. Cuidar nuestro país", ha concluido.

RECLAMA AL PP EXPLICACIONES POR SU VOTO SOBRE DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA

Durante su intervención, la vicepresidenta ha reivindicado la aprobación de la Ley Integral de Economía Social y el reconocimiento de la ONCE como entidad singular de la economía social, del tercer sector de acción social y colaboradora de la Administración General del Estado.

Asimismo, ha reclamado a Vox que explique su voto contrario a esta norma y ha exigido explicaciones al PP por no apoyar la reforma que elimina la extinción automática del contrato por discapacidad y por oponerse a que el Estado asuma la mitad de la financiación de la dependencia, una reivindicación histórica de las comunidades autónomas.

Además, Yolanda Díaz ha señalado que quedan cuestiones pendientes en materia de discapacidad, como el voto y el etiquetado en braille, el reconocimiento de la ONCE como empresa para la inclusión laboral y la renovación de la relación laboral especial. También ha pedido que el próximo Gobierno, independientemente de su signo político, respete el Libro Blanco de la Discapacidad.