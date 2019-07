Zapatero cree que Venezuela no tendría sanciones "si las empresas americanas tuvieran otra posición" allí

Publicado 11/07/2019 14:54:30 CET

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado este jueves que las sanciones económicas impuestas a Venezuela "se podrían solventar si las empresas americanas tuvieran otra posición", pues ha asegurado que "no pasaría lo que pasa en Venezuela si no fuera el país que tiene más reservas de petróleo del mundo".

Durante la presentación del informe 'BP Statistical Review of World Energy 2019' en el Auditorio de la Fundación Francisco Giner de los Ríos de Madrid, Zapatero ha señalado al país latinoamericano como "el último ejemplo de país de lo que representa la abundancia energética y una batalla geopolítica de enorme calado".

En este sentido, ha señalado que, "a la par" de las sanciones establecidas por la Administración estadounidense, "China es la que ha mantenido, a través de su financiación y compromisos en materia de petróleo", su apoyo a este país.

"He estado desde hace tres o cuatro años trabajando por intentar que en Venezuela no se produzca una catástrofe de confrontación civil", ha dicho, remarcando que por ello conoce "todas las interioridades de la competición que ahí se establece". "Y no pasaría lo que pasa en Venezuela si no fuera el país que tiene más reservas de petróleo del mundo. Así de claro", ha rubricado.

LA "ANGUSTIA" DE EE.UU. ANTE LA "EMERGENCIA" DE CHINA

El que fuera presidente del Gobierno entre los años 2004 y 2011 ha realizado estas reflexiones dentro de un análisis de la situación geopolítica, donde el "tema central", a su juicio, "es el ya evidente duelo entre dos superpotencias", China y Estados Unidos, "en todos los frentes".

En este sentido, ha recordado que el gigante asiático ha pasado en los últimos 40 años de ser la potencia número 122 a ser la segunda, un período en el que ha sacado de la pobreza a 700 millones de sus habitantes. "El debate es cuándo va a ser la primera (potencia)", ha aseverado.

Por ello, ha concedido que "todos los movimientos que se producen por Estados Unidos" responden a "esa competición" y a la "angustia" que, detecta, siente ese país al "ver cómo China les alcanza".