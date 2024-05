El 26,7% de la población navarra de 3 o más años tiene algún conocimiento de euskera y el 15,1% es vascohablante

PAMPLONA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El 26,7% de la población navarra de 3 o más años tiene algún conocimiento de euskera y el porcentaje de población vascohablante se sitúa en el 15,1%, según un estudio correspondiente al año 2022 realizado por el Instituto de Estadística de Navarra (Nastat).

Para realizar esta estadística, el Nastat se ha basado en tres categorías de conocimiento del euskera: vascohablante, vascohablante receptor y no vascohablante. Las personas vascohablantes son personas que entienden y hablan bien euskera, los vascohablantes receptores son capaces de entender euskera bien o con dificultad pero no lo hablan o lo hacen con dificultad, y las personas no vascohablantes ni entienden ni hablan euskera.

En el año 2022, el porcentaje de población de 3 o más años vascohablante se sitúa en 15,1%, el de personas vascohablantes receptoras es 11,6% y el de personas no vascohablantes es 73,3%. Respecto a 2021, el porcentaje de personas vascohablantes ha aumentado dos décimas y el de personas vascohablantes receptoras permanece invariable.

Por sexo, el 15% de los hombres son vascohablantes, el 11,7% son vascohablantes receptores y el 73,2% son no vascohablantes. Al mismo tiempo, el 15,1% de las mujeres son vascohablantes, el 11,5% son vascohablantes receptoras y el 73,4% son no vascohablantes.

Comparando con 2021, el porcentaje de mujeres vascohablantes ha aumentado en 3 décimas. Respecto a los hombres, el porcentaje de vascohablantes ha aumentado en una décima. El porcentaje de personas vascohablantes receptoras, tanto hombres como mujeres, es similar al del año anterior.

En el apartado de edad, en el año 2022 el porcentaje de personas vascohablantes supera el 25% entre los menores de 24 años, y disminuye paulatinamente a medida que aumenta la edad, hasta situarse en el 8,3% entre las personas de 65 años o más. El porcentaje de población vascohablante entre los menores de 25 años permanece similar al año anterior.

En los grupos de edad centrales es donde se aprecia el mayor aumento de población vascohablante. Así la mayor diferencia en porcentaje de población vascohablante se sitúa en la población entre 25 y 34 años, aumentando en siete décimas, del 18,9% en 2021 hasta el 19,6% actual. En el siguiente grupo de edad, entre 35 y 44 años, este porcentaje ha aumentado seis décimas hasta el 13,1% y entre 45 y 54 años el aumento ha sido de cinco décimas, llegando al 10,6% en 2022. El porcentaje de población vascohablante entre las personas de entre 55 y 64 años y 65 años o más ha permanecido igual en el último año.

El 1,1% de las personas con nacionalidad extranjera son vascohablantes, el 2,8% son vascohablantes receptoras y el 96,1% son no vascohablantes, mientras que el 17% de las personas de nacionalidad española son vascohablantes, el 12,8% son vascohablantes receptoras y el 70,2% son no vascohablantes. El porcentaje de personas con nacionalidad extranjera vascohablantes y vascohablantes receptoras se ha mantenido igual que el año anterior.

Según ha señalado el Nastat, el lugar de nacimiento determina el conocimiento de euskera de la población. Así el 74,3% de las personas nacidas en la zona vascófona son vascohablantes mientras que esta cifra se sitúa en el 2,9% para las personas nacidas en la zona no vascófona. Destaca también que el 36% de las personas nacidas en el País Vasco son vascohablantes. Por el contrario, el 86,9% de las personas nacidas en la zona no vascófona, el 92% de las nacidas en otra comunidad y el 95,5% de las nacidas en el extranjero son no vascohablantes.

Respecto al año 2021, el porcentaje de vascohablantes ha aumentado entre la población nacida en las distintas zonas lingüísticas de la Comunidad foral de Navarra o País Vasco. Este porcentaje se ha mantenido igual para las personas nacidas en otra comunidad autónoma o el extranjero.

El porcentaje de población que tiene algún conocimiento del euskera es superior a medida que aumenta el nivel educativo. De esta forma, el porcentaje de población vascohablante oscila desde el 5,3% de la población con estudios primarios incompletos hasta el 18,1% de la población con educación superior. Esta progresión se repite con la población vascohablante receptora, desde el 1,6% de la población con estudios primarios incompletos hasta el 13% de la población con educación superior, aunque en este caso el pico está en el 13,4% de la población con un nivel educativo de segunda etapa de educación secundaria con orientación profesional.

El conocimiento del euskera se distribuye desigualmente a lo largo de la Comunidad foral Navarra según la zona lingüística de residencia. Así, en el año 2022, el 62% de la población residente en la zona vascófona, el 13,8% de la residente en zona mixta y el 2,8% de la residente en zona no vascófona es vascohablante.

Respecto al año anterior, se aprecia un aumento de tres décimas en el porcentaje de población vascohablante residente en la zona mixta y un aumento de una décima en el porcentaje de población vascohablante residente en la zona no vascófona.

El porcentaje de personas vascohablantes supera el 80% en 20 de los 272 municipios de la Comunidad foral. Todos ellos están situados en la zona vascófona. Urroz, con el 95,9%, es el municipio con mayor porcentaje de población vascohablante, seguido de Arantza (91,8%) y Araitz (90,5%).

Por otro lado, hay 18 municipios en los que el porcentaje de personas vascohablantes es menor del 1% de la población. Todos estos municipios están situados en la zona no vascófona excepto Güesa, que está situado en la zona mixta.