PAMPLONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 70% de los consumidores cree que las compañías telefónicas "no informan suficientemente" sobre sus condiciones, según señalan en una encuesta encargada por la Asociación de Consumidores de Navarra Irache, que advierte de que "esta falta de información tiene consecuencias para los consumidores, que en muchas ocasiones acaban pagando más de lo que esperaban en sus recibos telefónicos".

Según explica en una nota de prensa, muchos de estos desacuerdos se dan al cumplirse el primer año del contrato, momento en que la compañía "cambia los precios acordados para continuar con el servicio". Estos cambios deben comunicarse con un mes de antelación. No obstante, "si se da, se ofrece en muchas ocasiones de forma incompleta e inadecuada", lo que hace que "muchos consumidores no sean conscientes de que las tarifas les van a subir".

También se da una "falta de información clara" en el momento de contratar, especialmente por vía telefónica. "Los consumidores no recuerdan con claridad los precios que habían acordado y, como no los tienen en papel porque contrataron por teléfono, hay que pedir primero una copia del contrato por escrito o, al menos, la grabación telefónica donde se acordaron las condiciones", aconseja.

Además, Irache advierte que, con frecuencia, la llamada verificadora, "no ofrece las jugosas promesas que ha hecho anteriormente el agente comercial y que son las que el consumidor piensa que ha contratado". También es habitual que, tras hablar, la compañía envíe un mensaje con un enlace para firmar el contrato que "no coincide con lo que han hablado por teléfono".

Por todo ello, la asociación recomienda pedir las condiciones por escrito antes de aceptar la oferta. La normativa de consumo obliga a que la empresa, cuando contrata por teléfono, facilite la confirmación del contrato con todas sus condiciones "en un soporte duradero y en un plazo razonable". Un requisito que "no se cumple en muchas ocasiones y se limitan, en el mejor de los casos, a remitir al consumidor a la página web de la compañía, donde se establecen unas condiciones generales".

Además de los precios, también suele haber "falta de información transparente" en cuestiones relacionadas con los cambios de compañía. En muchas ocasiones "no se da una información adecuada" sobre las cláusulas de permanencia, "pese a que deben ser expresamente aceptadas por el cliente al contratar".

Irache destaca, por otro lado, que "debe ser clara la información acerca de la cobertura y la velocidad de la línea de datos contratada". Algunas personas se han quejado de que "no les advirtieron de la deficiente cobertura en la zona y ahora sufren interrupciones e internet les va con más lentitud de la esperada".

Otra cuestión son los pagos a terceros que se cobran a través de la línea telefónica. En ocasiones se trata de servicios que se activan solo pulsando un anuncio o facilitando el número en una web de internet. "Muchas operadoras dan las nuevas altas con el servicio de pago que permite estos cobros ya activado, sin informar de qué consecuencias puede tener para el cliente", critica Irache.

En algunos casos, los clientes tienen la factura electrónica "sin haberla pedido" y parte de ellos no suelen mirarla, por lo que, además de no ver las facturas, "no reciben la información de su compañía".

Desde Irache se aconseja "no contratar por teléfono, pedir las condiciones por escrito antes de aceptar y conservarlas". A partir de ahí, "revisar periódicamente las facturas y ver si corresponden con lo contratado".