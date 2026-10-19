Abaurrea mantiene la previsión de presentar antes de fin de año el Plan de Convivencia y espera un "buen respaldo"

PAMPLONA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 del Ayuntamiento de Pamplona, Joxe Abaurrea, ha afirmado que "se está trabajando bien" y "con intensidad" en el que será el primer Plan de Convivencia de la ciudad, "porque la previsión es presentarlo antes de final de año y antes de la aprobación del presupuesto municipal".

En respuesta a los medios de comunicación durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local del Consistorio, Abaurrea ha señalado que espera que sea "un documento satisfactorio" y "que tenga un buen respaldo".

"Nos gustaría que el Plan de convivencia pudiese compelir y reunir a todas las fuerzas políticas, desgraciadamente hay quien desde el principio ya se autoexcluyó, pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo", ha manifestado. A su juicio, "va a ser una buena guía para alcanzar esa ciudad de convivencia, que es uno de los grandes retos y de los grandes objetivos que se ha planteado este gobierno".

Preguntado por los incidentes ocurridos la semana pasada con motivo de las protestas en contra de la visita del activista Vito Quiles a Pamplona, Abaurrea ha respondido que "como gobierno, nos remitimos a las declaraciones que ya hizo el alcalde, que representan perfectamente cuál es el pensar y el sentir de este gobierno".