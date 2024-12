Aierdi dice que "hay que analizar" los efectos que tendrá el acuerdo con Mercosur en el sector primario navarro

Espera que "sea una garantía" para el sector y no permita que "las reglas de juego no sean las mismas" dentro y fuera de Europa

PAMPLONA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José Mari Aierdi, ha afirmado que "hay que analizar" los efectos que tendrá para el sector primario navarro el acuerdo de libre comercio alcanzado esta semana entre la Unión Europea y Mercosur, si bien ha apostado por que dicho acuerdo "sea una garantía" para el sector.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de presidir este miércoles la reunión del Consejo Agrario, ha explicado la postura del departamento respecto al acuerdo alcanzado. Según Aierdi, "en un contexto internacional de previsiones de aranceles por parte de Estados Unidos o de situaciones de mercado como las que provoca China", que haya "un acuerdo que nos permita avanzar en un mercado más amplio del que tenemos en este momento es positivo como punto de partida, pero evidentemente depende del contenido del mismo, hay que analizar qué efectos tiene en determinados sectores".

En este sentido, ha destacado que en el sector agrícola y ganadero "no podemos permitir de ninguna manera, no podemos asumir, no podemos aceptar, que las reglas de juego de los agricultores y ganaderos de nuestra comunidad sean distintos de aquellos que pueden, a partir de ese acuerdo, introducir productos que se planteen un 'dumping' económico, social o ambiental y que, por lo tanto, las reglas de juego no sean las mismas".

"Nuestra posición en ese sentido es que el contenido de ese acuerdo, que tiene que pasar por la Comisión Europea y por todos los Estados miembros de la Unión, para que sea efectivo, respete esas situaciones y, por lo tanto, sea una garantía para el propio sector", ha manifestado.

Según el consejero, esta "no ha sido una cuestión que hasta ahora se ha planteado" por las comunidades en las reuniones que se mantienen a nivel de consejos sectoriales "porque lógicamente ha surgido en este momento". "Lleva muchísimos años negociandose este acuerdo y por distintas razones no se había materializado un posible acuerdo hasta hoy, pero esta posición que he trasladado es la que nosotros trasladaremos en la próxima reunión sectorial que mantengamos con el ministro", ha apuntado.

En respuesta a los periodistas sobre las movilizaciones del sector primario, como la 'tractorada' que tuvo lugar ayer martes en Pamplona y Comarca, Aierdi ha subrayado que "hay ser respetuosos con las movilizaciones". "Yo creo que todos los sectores, lógicamente, quieren expresar ante la opinión pública y ante las administraciones cuál es la posición ante determinados temas. Es algo que se produce con normalidad. Creo que en la medida en que efectivamente se exprese esa posición y se haga con respeto al resto de actividades y de ciudadanos, es positiva", ha manifestado.

Entre otras cuestiones, ha apuntado que en esta tercera reunión del Consejo Agrario del año 2024 "vamos a repasar lo que va a ser el presupuesto del 2025 en el Departamento; el plan normativo que vamos a desarrollar a lo largo del 2025, que en algunas cuestiones ya se ha debatido también y se ha compartido con el sector; cuestiones para nosotros importantes como las que tienen que ver con el plan foral de regadío que va a salir también a exposición pública y a participación ciudadana en las próximas semanas; las reuniones que hemos mantenido con los temas del sector vitivinícola y recientemente la reunión que mantuvimos la semana pasada los tres consejeros y consejeras de las comunidades de Rioja, País Vasco y Navarra, analizando las medidas tanto de la campaña que hemos venido realizando de destilación y cosecha en verde como el futuro del sector y las medidas que tenemos que adoptar en este sentido; y también aquellas otras cuestiones que tienen que ver con la reforma de la PAC".

Respecto a esta última cuestión, Aierdi ha señalado que "los cambios que se han introducido en la PAC quedan lejos de las cuestiones que había defendido el propio Gobierno de Navarra". "Fuimos la única comunidad que se opuso al criterio en el conjunto del Estado, en ese momento, al modelo de PAC que se planteaba, que lógicamente es el origen al final de una parte importante de los problemas, y vamos a insistir en esa misma posición. Pero para ello es fundamental ese diálogo y esa apuesta conjunta de administración hacia un modelo en el que el agricultor, a título principal, sea el protagonista de las ayudas y no un reparto que obedece a otras cuestiones que nada tienen que ver con el sector. Entonces ahí yo creo que tiene que haber un acuerdo importante en este sentido", ha dicho.

Ha añadido Aierdi que "hemos trabajado a lo largo del 2024 en modificaciones que se han asumido a nivel europeo pero nos preocupa la reforma que tiene que plantearse a partir del 2027 y creemos que es fundamental que haya una unidad de actuación de gobiernos, administraciones y sector profesional para que efectivamente Europa asuma un cambio sustancial en la normativa de la PAC a partir del 2027".