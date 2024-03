Aierdi dice que organizaciones agrarias y Gobierno trabajan "alineados buscando soluciones"

PAMPLONA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José María Aierdi, ha asegurado este jueves que las organizaciones agrarias y el Ejecutivo foral "estamos trabajando alineados buscando soluciones" a los problemas del sector, y ha advertido de que determinadas situaciones, como el intento de asalto al Parlamento, aunque "no representan a todo el movimiento agrario" han supuesto "una subida de diapasón absolutamente intolerable".

En respuesta a una pregunta de Vox en el pleno del Parlamento de Navarra, Aierdi ha asegurado que "el Gobierno foral viene trabajando siempre de la mano de organizaciones agrarias en medidas a corto, medio y largo plazo para tratar de resolver la situación, poniendo sobre la base la necesidad de incentivar y apoyar las explotaciones familiares, además de teniendo en cuenta la trascendencia que tiene el sector para la industria agroalimentaria".

El consejero ha asegurado que "el Gobierno de Navarra en las últimas semanas ha mantenido abiertos todos los cauces, en primer lugar, de interlocución con el sector, con las organizaciones agrarias y también los representantes de la plataforma que se han venido manifestando en las últimas semanas".

"Vamos a seguir trabajando con el sector. Esta semana hemos mantenido reuniones técnicas en el Ministerio, ayer mismo la presidenta y yo mantuvimos una reunión con el ministro Planas. La semana que viene habrá una reunión en el Consejo Sectorial para ver qué propuestas se hacen a la reunión de ministros de la UE a finales de marzo", ha indicado.

En este sentido, ha defendido que organizaciones agrarias y Gobierno "estamos trabajando alineados buscando soluciones". "Entendemos que esa movilización se puede realizar en el debate institucional y también en la calle, pero rechazamos actuaciones que, si bien es cierto no representan a todo el movimiento agrario, contribuyen a menoscabar sus reivindicaciones, porque los escraches que se realizan en viviendas particulares de representantes políticos, los insultos con un burdo tinte machista en algunos actos institucionales o los intentos de asalto a esta Cámara evocando asaltos como los del Capitolio han supuesto una subida de diapasón absolutamente intolerable", ha asegurado.

La portavoz de Vox, Maite Mosti, ha asegurado que "los agricultores y ganaderos navarros tienen una serie de reivindicaciones, como modificar la estrategia de la PAC, decir que no a la Agenda 20230, o evitar la entrada de alimentos de terceros países si no se respetan los estánderos europeos y la ley de cadena alimentaria". "Los agricultores y ganaderos navarros quieren ser los dueños de su destino, no quieren tomaduras de pelo ni falsas promesas, quieren ganarse la vida con su trabajo y no tener que estar pendientes de subvenciones y ayuditas. Si no se toman en serio las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos, vamos abocados a un desastre de magnas dimensiones", ha señalado