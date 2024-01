Aierdi incide en que la planta de residuos de Artajona no puede recibir livixiados y "lamenta" la reacción de Gipuzkoa

PAMPLONA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José María Aierdi, ha lamentado "seriamente" las declaraciones del diputado de Sostenibilidad de la Diputación foral de Gipuzkoa, el socialista José Ignacio Asensio, quien acusó al Gobierno de Navarra de difundir "falsedades" sobre el supuesto envío "ilegal" de lixiviados (residuos líquidos) desde esta provincia vasca a la planta de generación de fertilizantes y compost de Artajona, que ha sido clausurada cautelarmente por el Ejecutivo navarro.

En declaraciones a los medios de comunicación, Aierdi ha manifestado que "no hemos calificado como ecotóxico el residuo procedente de Gipuzkoa, simplemente hemos manifestado que la planta de Artajona tiene una autorización ambiental integrada para tratar compost". Así, ha dicho, "el residuo que puede tratar es un residuo derivado de la fracción orgánica de la basura y no puede gestionar otro tipo de fracciones". "Y el residuo que llegaba de Gipuzkoa, en este caso un residuo líquido, no podía recibirse en la planta de Artajona", ha aseverado.

Aierdi ha manifestado que "las actuaciones que ha venido desarrollando el departamento tienen que ver con ese control y seguimiento" y ha añadido que "dentro del plan de seguimiento de estas actividades, el departamento ha intensificado en 2023 el número de inspecciones realizadas a las empresas, con prácticamente 400 empresas que han recibido inspecciones". "Supone un incremento respecto a años anteriores, con poco más de 140 inspecciones en 2013, por poner un ejemplo", ha señalado.

Aierdi ha continuado que "no entramos a determinar cuál debe ser la calificación de ese residuo" procedente de Gipuzkoa y que "solo decimos que no podemos recibir en la planta de Artajona ni siquiera el agua de Insalus, que podríamos bebernos perfectamente por la calidad de la misma". "Cualquier residuo líquido que pudiera llegar a la planta de Artajona estaría prohibido; por lo que, un residuo líquido procedente de la planta de Zubieta no debía recibirse", ha expuesto.

En este sentido, el consejero ha explicado que ello "ha derivado en una actuación desde el Gobierno de Navarra que nos ha llevado a cerrar cautelarmente la planta". "No puede recibir la planta de Artajona un residuo líquido ni de esta planta ni de ninguna empresa navarra o de fuera de Navarra", ha insistido.

Aierdi ha manifestado que "nos corresponde velar por el control de las autorizaciones ambientales de las empresas que están en Navarra, especialmente las que tienen que ver con aquellas que efectivamente afectan al medio ambiente". "Es lo que hemos hecho en este sentido y lo vamos a seguir haciendo", ha comentado, para subrayar que "en los análisis que se han realizado respecto a la salmonella, e. coli..., los análisis que hemos hecho de metales pesados de esos lixiviados han resultado negativos, lo que nos da más tranquilidad".

Ha incidido el consejero en que "se ha comunicado ya el cierre cautelar" de la planta y que "nos tiene que notificar qué gestor autorizado va a retirar ese lixiviado fuera de la planta". "A partir de ese momento podremos hablar de que se vuelva a la actividad siempre y cuando cumpla con las condiciones de la propia autorización ambiental", ha afirmado, para señalar que "actuamos en el marco de nuestras competencias, no entramos a discutir cuestiones de este orden con autoridades de otras Comunidades, pero tenemos que dejar muy claro que debemos y vamos a seguir actuando en este sentido en Navarra".

José Mari Aierdi ha precisado que "el contrato que había entre la empresa gestora de la planta y la de Artajona, firmado en agosto de 2022, hablaba de lodos", por lo que, ha dicho, "hay una disconformidad entre lo recogido en el contrato y lo que realmente se traslada".

El consejero ha indicado que "lo que está muy claro es con qué residuos se puede hacer un compost y con qué no se puede hacer" y ha manifestado que el compost "tiene que cumplir los requisitos, no que establece el Gobierno de Navarra o la autoridad ambiental del Gobierno vasco, sino realmente el Real Decreto Ley Estatal de 2013". "En ningún caso puede utilizarse un residuo líquido para ello", ha aseverado, para exponer que "nuestra responsabilidad es velar por qué ese tipo de residuo no se gestione en plantas de este tipo".

CONTACTOS CON GIPUZKOA

Preguntado por si se han puesto en contacto con el diputado gipuzkoano sobre este asunto, Aierdi ha señalado que "los técnicos del departamento en noviembre se pusieron en contacto tanto con las autoridades ambientales del Gobierno vasco como con las de la planta gipuzkoana; a finales del mes de diciembre se produjeron estos contactos a nivel técnico, y el 18 de diciembre Gipuzkoa dejó de enviar ya residuos de este tipo" a la planta de Artajona.

El consejero ha destacado "la gravedad de estos hechos" porque "la visita que se realiza el 15 de noviembre a la planta da como consecuencia una notificación el 27 de noviembre de paralización absoluta de ese tipo de funcionamiento y la planta sigue recibiendo residuos hasta el 18 de diciembre".

"No ha habido contactos entre el diputado de Medio Ambiente y yo mismo en estas últimas 24 horas, pero estoy seguro de que lo tendremos en los próximos días", ha concluido.