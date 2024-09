Alberto Díaz se presentará para presidir las Juventudes Navarras

PAMPLONA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Alberto Díaz (Funes, 2000) ha anunciado la decisión de presentar su candidatura para presidir las Juventudes Navarras, organización juvenil de UPN, según señala él mismo en un mensaje publicado en la red social X.

Alberto Díaz es presidente del comité local de UPN en Funes y busca suceder al frente de Juventudes Navarras a Laura Casanova en el próximo congreso regional, cuya fecha está pendiente de fijar.

"Es una decisión firme y muy meditada pero también obligada", ha afirmado Díaz, quien ha señalado que ha recibido en las últimas fechas "el apoyo y el cariño de la mayoría del partido".

Además, ha asegurado que su candidatura "tiende a la unidad y representatividad de toda la diversidad navarra".

En su opinión, "UPN puede volver a gobernar Navarra en las próximas elecciones". "No es una utopía, sino una realidad posible. No me faltan fuerzas y ganas para convencer a la gente joven de que otro estilo de Navarra es posible", ha señalado, indicando también que apuesta por "un nuevo ritmo en Juventudes que sea oxígeno para Navarra".