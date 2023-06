Alfaro, satisfecha por la reunión con PSN y Geroa Bai, dice que es momento de hablar de programa y no de "cargos"

PAMPLONA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Contigo Navarra en el Parlamento foral, Begoña Alfaro, se ha felicitado este lunes de la primera reunión que se ha celebrado entre PSN, Geroa Bai y Contigo Navarra para negociar sobre la conformación del próximo Gobierno foral y ha defendido que es momento de hablar de programa no de "cargos".

"Nos felicitamos de que por fin haya llegado esa reunión a tres, en la que se hable de programa, en la que se hable del qué y el cómo, de la propuesta que vamos a trasladar a los navarros y a las navarras", ha explicado Alfaro en declaraciones a los medios al término de la reunión que ha tenido lugar en el Parlamento foral y que ha durado algo menos de una hora.

En el encuentro las tras fuerzas se han intercambiado documentos que "contienen tanto evaluación del acuerdo de la pasada legislatura, incumplimientos por un motivo u otro de puntos que no se han podido llevar a cabo en esta legislatura, y también propuestas nuevas". "En todo caso, nos hemos emplazado a seguir trabajando ya fuera del foco en estos documentos a efectos de unificar un acuerdo que más adelante, cuando esté debidamente trabajado y consensuado, podamos trasladar a la ciudadanía", ha explicado Alfaro.

La portavoz de Contigo Navarra ha insistido en señalar que en su formación están "muy contentas de que por fin haya primado la preparación y elaboración del programa político que queremos trasladar a los navarros y a las navarras y no otras cuestiones". "Como decimos siempre, primero el qué y el cómo y en última instancia el quién", ha indicado.

Respecto a la petición que ha trasladado Geroa Bai al PSN de mantener la misma representación institucional que en la pasada legislatura, Begoña Alfaro ha asegurado que "no se ha comentado absolutamente nada de esto" en el encuentro a tres. "Entiendo que más allá de las declaraciones que haya hecho Geroa Bai se ha ponderado en mayor medida la necesidad ahora de plantear el qué y cómo queremos hacerlo y será en el último momento cuando se tenga que hablar de quién o quiénes. Esta tarde en la reunión no se ha comentado y en todo caso la posición de Contigo sobre quién es la misma, ahora no toca eso, ahora no es momento de hablar de cargos ni de sillones, de lo que hay que hablar ahora es de qué propuesta vamos a trasladar para la próxima legislatura", ha asegurado.

Además, Alfaro ha explicado que no se han dado un plazo para alcanzar un acuerdo. "Nos hemos emplazado a seguir trabajando, pero no nos hemos marcado una fecha final. Desde luego sí que lo que tenemos claro es que tenemos que trabajar y tenemos que trabajar con ahínco. Precisamente por eso desde Contigo Zurekin estábamos desilusionados, decepcionados de que se hubiese perdido un tiempo valioso en estos días pasados, pero ya hemos entrado en harina y a partir de ahora, a trabajar con celeridad pero sobre todo a trabajar bien, eso es lo más importante", ha apuntado.

Por el momento, no se ha concretado cuándo serán las nuevas reuniones, "porque tenemos que ver primero los documentos, pero lo que queremos decir es que ahora ya vamos a entrar en materia de las distintas áreas, distintos sectores, y sería con un ritmo más rápido que el que hemos seguido hasta ahora", ha añadido Alfaro.

La portavoz de Contigo Navarra ha explicado que "los documentos que nos hemos intercambiado contemplan medidas de decenas de áreas, cogiendo como referencia la distribución del acuerdo de la pasada legislatura". "No nos hemos centrado en ninguna en concreto, sino que hemos intercambiado documentos de diversas áreas. A partir de la siguiente reunión empezaremos ya a concretar, podremos dar más información, principalmente si hay algún área en la que pueda haber alguna discrepancia, pero en principio vamos a confiar en que se consensúe todo y haya acuerdo y no haya mayor problema", ha señalado.

Begoña Alfaro ha recordado que durante la campaña electoral Contigo Navarra ha trasladado que quería "un documento concreto". "Ya la extensión o no, pues es relativo, que sea concreto, que adquiramos compromisos concretos, incluso que se calendarice, si es posible, la asunción y la ejecución de esos compromisos y a partir de ahí la extensión es más irrelevante. La cuestión es que sean propuestas concretas y principalmente que la ciudadanía las comprenda", ha asegurado.