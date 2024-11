Álvarez (UGT) cree que Sunsundegui puede "seguir produciendo" y pide el apoyo del Gobierno de Navarra

PAMPLONA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha considerado que Sunsundegui puede "seguir produciendo" y ha pedido el apoyo del Gobierno de Navarra para el "mantenimiento de la actividad industrial".

En declaraciones a los medios en Pamplona, Álvarez ha defendido que el Ejecutivo foral "tiene que actuar, no sólo son 400 trabajadores, seguramente estamos hablando de más de 800 personas trabajadoras en la zona".

Así, ha destacado que UGT va a trabajar para que la empresa "mantenga la actividad, no hay ninguna razón para que no la mantenga" y ha insistido en que "la Administración y los instrumentos que tiene la Administración tienen que estar al servicio, no del cierre de las empresas, no de la liquidación, sino del mantenimiento de la actividad industrial".

Para Pepe Álvarez, Sunsundegui "tiene elementos para poder continuar produciendo y para eso están los gobiernos, justamente para actuar y poder mantener la actividad y los puestos de trabajo" en una zona que "necesita reforzar todo lo que tiene que ver con el sector industrial".

VW NAVARRA TIENE "BUENAS CONDICIONES" Y "HA HECHO LOS DEBERES"

Por otro lado, preguntado por la crisis de Volkswagen en Alemania, Pepe Álvarez ha destacado que "las fábricas de España, de una manera particular la de Landaben, tienen unas buenas condiciones, han hecho los deberes".

Ha explicado que "en estos momentos Volkswagen está mirando más hacia qué es lo que se ha hecho en Alemania y hasta qué punto está actualizado o no está actualizado". Y ha considerado que "tenemos todos los elementos para defender a la fábrica, que además es una fábrica que tiene producto tanto eléctrico como de carburación para poder continuar trabajando". "Pero es una multinacional y ese 'pero' creo que no lo podemos ocultar", ha reconocido.

Álvarez ha afirmado que UGT en la planta de Landaben "ha hecho todo para que hoy, en una situación de crisis como la que hay, no exista ningún argumento por parte de Volkswagen para tomar ninguna medida que no sea potenciar y ampliar las posibilidades productivas de la empresa".