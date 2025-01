Alzórriz dice que el PSN no tiene "ningún pacto oculto con Bildu" y afirma que Ibarrola "mintió"

Esparza destaca, sin embargo, que el PSN "no ha descartado formar un Gobierno con EH Bildu dentro"

PAMPLONA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSN en el Parlamento de Navarra, Ramón Alzórriz, ha afirmado este lunes que la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, "mintió" el sábado cuando dijo que María Chivite prevé incorporar a consejeros de EH Bildu al Gobierno de Navarra y ha señalado que la presidenta de los regionalistas "debería intentar ganar credibilidad y no mentir".

"Ya vemos que -Ibarrola- descarta presidir esta Comunidad porque está diciendo que gobernará María Chivite, y eso es una buena noticia cuando descarta a su partido para presidir esta Comunidad, lo que es muy triste es que lo haga con mentiras, porque evidentemente no tenemos ningún pacto oculto con Bildu, todos los pactos presupuestarios que hemos tenido con Bildu han sido públicos y publicados", ha señalado Alzórriz al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra.

El portavoz del PSN ha considerado que las palabras de Ibarrola responden a "una guerra interna que tiene con Alejandro Toquero -vicepresidente de UPN y alcalde de Tudela- para ver quién es el candidato o candidata para la próxima elección al Gobierno de Navarra".

En todo caso, ha planteado si esa afirmación sobre las intenciones de Chivite, Ibarrola "la hace con titulares de periódico o con documentos veraces, contrastables y contrastados".

Ramón Alzórriz ha asegurado que "el PSN tiene un pacto con la mayoría social de esta Comunidad y ese pacto implica liderar un Gobierno progresista y de izquierdas, y en el que las derechas estén en la oposición". "Por eso vamos a trabajar", ha afirmado.

Preguntado sobre si el PSN descartaría incorporar a consejeros de EH Bildu al Gobierno de Navarra, Alzórriz ha afirmado que "lo que el PSN pretende es liderar un Gobierno con mayoría absoluta". "Lo que hacemos es liderar un Gobierno progresista con políticas cercanas a las necesidades de la gente, y para eso vamos a seguir trabajando en lo que queda de legislatura, y vamos a trabajar por tener mayoría absoluta", ha resaltado, indicado que el PSN quiere "mejorar y fortalecer nuestros resultados para no depender de otros".

Además, Alzórriz ha afirmado que actualmente el PSN no tiene "relaciones" con UPN y ha insistido en que "queremos liderar un Gobierno progresista en el que las derechas estén en la oposición y con partidos como UPN, que no solo atacan al Partido Socialista sino a la sociedad navarra no aprobando el decreto ómnibus en el que se revalorizan las pensiones o se ayuda a las personas con bonos de transporte, no tenemos nada que comentar".

Por su parte, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha criticado los "ataques permanentes" de Alzórriz a UPN y ha añadido que el portavoz socialista "ha confirmado lo que la presidenta de UPN afirmó el sábado, el señor Alzórriz no ha descartado formar un gobierno con EH Bildu dentro". "Ha habido una pregunta directa y no ha descartado formar un Gobierno con EH Bildu dentro, que es en lo que están y es lo que quieren hacer de verdad", ha señalado.

"Que sean valientes, que se lo cuenten a la sociedad navarra y a partir de ahí la sociedad navarra actúe en consecuencia, pero hoy sí ha dejado un titular el señor Alzórriz. El Partido Socialista no descarta, no descarta para nada porque lo podía haber hecho y no lo ha hecho, formar un Gobierno en el que EH Bildu tenga consejeros. Esta es la verdad y esto es lo que la sociedad navarra tiene que saber", ha señalado.