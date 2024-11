Alzórriz (PSN) pone "la mano en el fuego" por Santos Cerdán y afirma que es "una persona íntegra"

Los socios de Gobierno se muestran a la espera de que se presenten pruebas

PAMPLONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del Partido Socialista de Navarra (PSN) y portavoz en el Parlamento foral, Ramón Alzórriz, ha afirmado este lunes que pone "la mano en el fuego" por el navarro Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, ante las acusaciones del presunto conseguidor de la trama Koldo, Víctor de Aldama, quien señaló que Cerdán recibió un sobre con 15.000 euros.

Alzórriz ha señalado, al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, que las declaraciones de Víctor de Aldama son "las declaraciones de un prófugo, de una persona que estaba encarcelada por defraudar más de 180 millones con el fraude de los hidrocarburos y que ahora para salvarse genera bulos, mentiras, sin ningún tipo de pruebas y lo triste de todo es que algunos medios de comunicación se hagan eco sin pruebas de esas declaraciones en vez de creer a las personas, la presunción de inocencia de las personas que están diciendo con rotundidad que no hay nada, que es mentira y que todo es una artimaña para salvarse y generar ruido y bulos ante la gestión que se está realizando por parte del Gobierno".

Preguntado sobre si pone la mano en el fuego por Santos Cerdán, Alzórriz ha respondido: "Yo pongo la mano en el fuego por Santos Cerdán. Es una persona íntegra, una persona que defiende los principios y los valores socialistas, una persona que trabaja todos los días por mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país y además representando a Navarra".

El dirigente del PSN ha afirmado que "es indecente que se le esté, sin pruebas, lapidando con portadas y en medios de comunicación sin ningún tipo de objetividad".

Cuestionado sobre si el Partido Socialista se ha planteado una investigación interna para esclarecer las informaciones que están trascendiendo, Ramón Alzórriz ha destacado que "ya están los jueces investigando, ya está la policía investigando". "Lo que hay que hacer es creer a la justicia y creer en la justicia, cosa que no hacen muchos medios de comunicación cuando ya sentencian a personas sin ningún tipo de pruebas. Eso también debería ser frenado y cuestionado. La democracia no es eso", ha dicho.

Además, ha asegurado que "el Partido Socialista lo que hace es ser transparente, poner a disposición de la justicia toda la información que se solicita y no martillea discos duros ni protege a los delincuentes".

Por otro lado, Alzórriz ha indicado que "no está habiendo casualidades". "Cuando se estaban aprobando unas reformas de medidas fiscales que dan estabilidad y futuro a este país, se desata una tormenta mediática y política de las derechas para desestabilizar un país y a un partido. No es casualidad", ha afirmado, para señalar que no son casuales "los movimientos de algunos jueces o fiscales". "Nada de lo que está pasando en este país es casual. Nada de lo que está pasando en este país es casual. Cuando las derechas no gobiernan, pasan estas cosas", ha comentado.

El parlamentario de UPN Juan Luis Sánchez de Muniáin ha afirmado que las declaraciones de Aldama son "un testimonio judicial ante un juez, un fiscal, las acusaciones y las defensas, y en el ámbito de ese proceso judicial ha depuesto una serie de datos y hechos que son absolutamente espeluznantes de cómo se pueda estar comportando el Partido Socialista".

Además, Sánchez de Muniáin ha afirmado que es "asombroso el silencio de los corderos de todos los socios de Gobierno ante la magnitud de estos indicios" y ha indicado que "los jueces excarcelan" a Aldama "porque hay una colaboración con la justicia, y por eso se le excarcela, para que siga colaborando". Igualmente, ha advertido de que "algunos de los aludidos y protagonistas han salido del PSN".

Por su parte, la portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, Laura Aznal, ha señalado que "seguimos con atención las noticias que nos llegan, es una cuestión que está judicializada, se ha dicho que se van a aportar pruebas y tendrán que ser aportadas". En todo caso, ha asegurado que EH Bildu está "a favor de la total transparencia y si hay responsabilidades, por supuesto que se diriman".

Desde Geroa Bai, Pablo Azcona ha indicado que su coalición "en primera instancia y en cualquier momento está firme contra cualquier indicio de corrupción". "Eso es un mensaje que queremos dejar claro, pero también estamos ante una situación en la que hay un proceso judicial abierto que se tendrá que esclarecer. Estamos hablando de las manifestaciones de un señor que todavía no ha presentado ninguna prueba respecto a lo que está denunciando", ha señalado.

Además, ha valorado la "estabilidad" existente en Navarra, gracias a "la aprobación de Presupuestos y de las medidas fiscales, y a la estabilidad política". "Es lo que ponemos en valor en contraposición con lo que está pasando en la política estatal. Esos intentos de inestabilidad justo en la semana en la que se pretenden aprobar las medidas fiscales, esos intentos de inestabilidad justo cuando el partido que gobierna tiene un proceso interno importante, creemos que no vienen más que a reivindicar el papel de Geroa Bai, que trabaja por mayorías que den estabilidad a los ciudadanos y a las ciudadanas y que saquen adelante las leyes y las necesidades del conjunto de la ciudadanía", ha resaltado.

El portavoz del PPN, Javier García, ha afirmado que "la sociedad tiene los ojos puestos en esta trama de corrupción que salpica al Partido Socialista de Navarra, y creo que la situación que vive el Partido Socialista de Navarra es compleja y complicada".

Además, ha pedido "responsabilidad a los socios de Gobierno" y ha destacado "lo que decían en el pasado, si son coherentes con lo que pedían y si de verdad son conscientes de lo que en su día solicitaban y pedían a otros Gobiernos". "Si así lo son, hoy espero que la oportunidad que tienen ahora los socios de Gobierno no sea defender la corrupción del Partido Socialista, sino pedir explicaciones y, evidentemente, romper cualquier acuerdo con partidos que están en el ojo del huracán, que están en una situación delicada y hasta arriba de corrupción", ha subrayado. Por lo tanto, ha insistido en reclamar "responsabilidad a esos partidos que en su día así lo pedían". "Espero que hoy sea un día de reflexión, porque si no serán cómplices de esa corrupción que salpica, más bien que ahoga, al Partido Socialista", ha señalado.