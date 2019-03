Las amistades y la familia son los aspectos que mayor satisfacción personal reportan a la juventud navarra

Publicado 14/03/2019 10:22:38 CET

Las amistades, con un 91,3%, y la familia, con un 88,1%, son los aspectos de la vida que mayor satisfacción personal reportan a los jóvenes navarros, según la 'Encuesta de la Población Joven Navarra 2018' publicada por el Instituto Navarro de Deporte y Juventud (INDJ).

Este estudio, realizado a través de entrevistas presenciales realizadas a 1.459 jóvenes navarros de entre 14 y 30 años, complementa la 'Encuesta de Emancipación de la Población Joven en la Comunidad Foral Navarra 2017', puesto que recoge los temas que no se trataron en ella, como son: formación y empleo; salud; cultura, ocio y tiempo libre; medioambiente; opinión, valores y creencias; igualdad entre hombres y mujeres; violencia contra las mujeres; integración social, y expectativas de futuro.

De este modo, con el tratamiento de estos ámbitos y los analizados en la Encuesta de Emancipación "se obtiene una visión conjunta de los principales temas que afectan a la juventud de Navarra", ha destacado en un comunicado el Ejecutivo foral.

La juventud navarra muestra optimismo ante sus expectativas de futuro, especialmente en las áreas familiar y social. Así, junto con las amistades y la familia, también reportan un alto grado de satisfacción personal la capacidad de toma de decisiones propias (84,7%), la libertad en su vida cotidiana (84%), la salud (80%) y el tiempo disponible de ocio (74,3%).

Por el contrario, el ámbito laboral es el área que mayor insatisfacción genera, ya que solo un 36% de la juventud señala estar satisfecha con su trabajo. En esta misma línea, la futura situación laboral o de estudios resultan los aspectos que despiertan un mayor grado de indiferencia entre la juventud (12,4% y 19,3%, respectivamente).

Un 75,8% declara tener un buen estado de salud, tanto a nivel físico como mental, puntuándolo con más de 70 puntos en una escala ascendente del 1 al 100. No obstante, los jóvenes navarros no cumplen con las recomendaciones de descanso saludable, alrededor de 8 horas al día, en los días laborales. De media, duermen 7,3 horas/día de lunes a viernes, mientras que el fin de semana descansan 8,5 horas/día. Asimismo, también podrían mejorar los hábitos alimentarios, ya que apenas un 39,4% de la juventud consume frutas y verduras a diario.

Por otra parte, el 65,1% manifiesta consumir bebidas alcohólicas y, de ellos, la mitad (el 55,8%) bebe cuando sale de fiesta. En cuanto al consumo de tabaco, la mayoría de la juventud de Navarra no fuma, aunque el 33,1% se declara abiertamente fumadora.

MÁS DE LA MITAD TRABAJAN EN PUESTOS NO RELACIONADOS CON SU FORMACIÓN

Algo más de la mitad de las personas jóvenes empleadas (52,3%) trabajan en puestos poco o nada relacionados con su formación, aunque, a medida que aumenta la edad y el nivel formativo, el empleo se encuentra más relacionado con la formación realizada.

La formación académica, no obstante, no se considera garantía para conseguir un empleo relacionado con la misma, ya que un 47,2% considera que "no importa el nivel de estudios que se tenga, porque al final hay que trabajar en lo que se pueda". Al respecto, los jóvenes de 25 a 30 años consideran que las titulaciones no son tan determinantes, ya que el trabajo no tiene por qué estar relacionado con aquello que se ha estudiado.

Respecto al ocio y tiempo libre, el promedio de horas diarias destinadas a tiempo libre de uso personal es de 4,8 al día entre semana y una media de 8,6 al día durante el fin de semana. Las chicas registran un promedio inferior a la media del total de la juventud: 4,5 horas entre semana y 8,2 horas el fin de semana, mientras que los chicos registran valores por encima de la media: 5,0 horas entre semana y 8,9 el fin de semana.

Las actividades de ocio diario más populares entre la juventud navarra son usar el ordenador, acceder a redes sociales, navegar por Internet, ver la televisión, escuchar música o, simplemente, descansar. Además, entre las opciones de ocio de los jóvenes también se encuentran reunirse con amigos, la práctica deportiva u otras actividades culturales.

En la actualidad, una cuarta parte de la juventud navarra, el 24%, dispone de un local denominado, según la zona geográfica bajera, pipero, cuarto, etc., del que hace uso habitualmente compartido con sus amistades. Este fenómeno de las bajeras o espacios juveniles de autogestión se encuentra menos intensificado entre las chicas, ya que solo un 19,7% de ellas frente a un 27,5% de los chicos cuenta con una bajera.

PREOCUPACIÓN POR EL MEDIO AMBIENTE

El cambio climático es el principal problema ambiental para buena parte de la población joven (28,8%). En un segundo plano, los jóvenes navarros también muestran preocupación por la desaparición de especies de animales y vegetales (16,4%) y por la contaminación atmosférica (14,9%). Como posibles soluciones a estos problemas, se considera necesario que se proporcione más información sobre ellos (28,8%) y que se ofrezcan incentivos económicos a la industria, comercio y a la ciudadanía para la protección del medio ambiente (26%).

Según los datos recogidos en la encuesta, la juventud sufre una desafección hacia el sistema económico y político vigente. En el caso de los jóvenes navarros, el 42,7% afirma tener poco interés en asuntos relacionados con la política y un 27,2%, nada de interés. Por el contrario, un 10,1% afirma tener mucho interés en los temas políticos y un 20%, bastante interés. Además, la participación en partidos políticos, sindicatos, asociaciones o movimientos comunitarios parece estar en declive; con la excepción de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), ninguna institución llega al aprobado.

IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES

La encuesta muestra que la juventud navarra continúa reproduciendo ciertos roles de género en los que las mujeres se responsabilizan en mayor medida del trabajo dentro del hogar. Así, el 53,4% de las chicas asume la realización de cinco o más tareas de trabajo doméstico, frente al 33% de los hombres.

Por otra parte, casi la mitad (41,7%) de los jóvenes valora de igual modo el trabajo de dentro o fuera del hogar, mientras que para un 37,6% de la juventud el trabajo fuera del hogar resulta más gratificante que el doméstico.

Los jóvenes navarros opinan que la situación de las mujeres es peor que la de los hombres en cuestiones salariales, posibilidades de ascenso en el puesto de trabajo, oportunidades para encontrar empleo, estabilidad, conciliación vida laboral y familiar, acceso a puestos de responsabilidad y acceso a puestos de responsabilidad política. El 72,1% de chicas, frente al 60,5% de los chicos, considera que, en comparación con los hombres, ellas son peor pagadas. De igual modo, un 68,6% de las chicas jóvenes, frente al 55,8% de ellos, aprecia que sus posibilidades de ascenso en el trabajo son más difíciles que las de éstos.

En relación a la violencia machista, toda la juventud navarra muestra rechazo, en mayor o menor grado. Para el 76,6% se trata de un problema muy grave, un 12,4% lo considera grave, y para un 8,6% es importante.

Prácticamente la totalidad de las personas jóvenes en Navarra aceptarían con agrado situaciones como vivir en el mismo barrio o bloque en el que viven migrantes, trabajar con migrantes, que un migrante sea su jefe en el trabajo o que su hijo o hija lleve amigos y amigas migrantes a casa.

Por otra parte, apuntan en su mayoría no haberse sentido injustamente tratadas por razones como sexo, edad, etnia, religión, discapacidad u orientación sexual. Pese a ello, un 19,3% considera haberse sentido discriminado por su edad y un 18,6%, por sexo.

Además, la mayoría (71,2%) no sienten inseguridad si caminan en soledad por la noche en su barrio, pueblo o entorno residencial. Sin embargo, si se analizan las respuestas según el género, se observa que casi la mitad de las mujeres, el 47,1%, temen por su seguridad en horario nocturno.