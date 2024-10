El "apego emocional" mejora el proceso de sucesión en las empresas familiares, según una tesis leída en la UPNA

PAMPLONA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las empresas familiares presentan "dinámicas únicas que van más allá de lo puramente económico: entender los factores sociales y emocionales que les afectan es esencial para asegurar su supervivencia a largo plazo". Así lo asegura la psicóloga Ana Lucía Caicedo Leitón, quien ha estudiado los mecanismos psicoafectivos subyacentes a este tipo de compañías para su tesis doctoral, defendida en la Universidad Pública de Navarra (UPNA), y ha concluido que "un fuerte apego emocional y sentimientos de propiedad compartida entre los miembros de la familia mejoran considerablemente el proceso de sucesión".

"Cuando se habla de aspectos socio-psicológicos en las empresas familiares, se hace referencia al estudio de cómo se construyen los pensamientos, sentimientos, creencias, intenciones y objetivos comunes de los miembros de la familia empresaria en un contexto social mediante las interacciones entre ellos y el entorno. Sin embargo, existe una brecha de conocimiento sobre cómo los mecanismos psicoafectivos subyacentes afectan a la familia en relación con la empresa", explica Ana Lucía Caicedo.

Para ello, la investigadora ha analizado la dinámica socio-psicológica dentro de las empresas familiares, haciendo énfasis en "el papel de las emociones y de la propiedad psicológica colectiva familiar y sus implicaciones en la transferencia intergeneracional de conocimiento y en la planificación de la sucesión". En este sentido, ha sido indispensable el apoyo de empresarios, la Asociación para el Desarrollo de la Empresa Familiar Navarra (ADEFAN), ARPA Abogados Consultores y diferentes personas expertas en empresas familiares de la Comunidad foral.

SENTIMIENTO DE POSESIÓN, APEGO E IDENTIFICACIÓN

La propiedad psicológica colectiva familiar (FCPO, por sus siglas en inglés) abarca tres planos. Así, la investigadora define este concepto como "el sentimiento de posesión colectiva que los miembros de la familia tienen sobre el negocio familiar, independientemente de si tienen propiedad legal o no". También "representa el apego emocional colectivo del grupo familiar hacia su empresa". Y, finalmente, "incluye la identificación de la familia con el negocio".

Su estudio ha mostrado que la propiedad psicológica colectiva familiar tiene "un impacto significativo en la planificación de la sucesión en las empresas familiares". Así, este concepto fomenta "una identidad colectiva y un compromiso afectivo, que resultan esenciales para la transición fluida del liderazgo y el éxito a largo plazo del negocio".

Además, "la interdependencia y los valores compartidos entre los miembros de la familia son fundamentales para una planificación efectiva de la sucesión, fomentando el apoyo mutuo y la continuidad del negocio", tal como escribe en su tesis, dirigida por dos investigadores del Instituto INARBE de la UPNA: el catedrático Martin Larraza Kintana y la profesora Lucía Garcés Galdeano.

Finalmente, la investigadora examinó cómo las emociones influyen en la transferencia de conocimiento en este tipo de compañías. En este sentido, encontró que tanto las positivas (amor u orgullo) como las negativas (miedo o incertidumbre) "juegan un papel crucial en facilitar u obstruir la transferencia intergeneracional de conocimiento en las empresas familiares".

CURRÍCULUM DE ANA LUCÍA CAICEDO

Antes de doctorarse con dos menciones (internacional y 'cum laude'), Ana Lucía Caicedo se tituló en Psicología en la Universidad colombiana de Nariño y cursó dos másteres: uno, en Gerencia de Proyectos en su país de origen, Colombia, y otro, en Dirección de Empresas (MBA) en la UPNA.

Con experiencia en diferentes campos de la psicología, se ha especializado, durante los últimos años, en el trabajo con las organizaciones y en la investigación sobre empresas familiares, especialmente, en cuestiones relacionadas con factores sociopsicológicos.

Durante la elaboración de su tesis, realizó una estancia doctoral en el Centre for Family Entrepreneurship and Ownership (CeFEO) de la Jönköping International Business School (Suecia), considerado un punto de referencia en Europa para la investigación, la educación y la divulgación sobre la empresa familiar.

Ha colaborado con la Cátedra de Empresa Familiar de la UPNA y es miembro del Institute for Advanced Research in Business and Economics (INARBE) de la institución académica navarra.