Arasti dice que todavía no hay respuesta "en firme" del Ministerio sobre las inversiones en Navarra

Publicado 02/10/2018 12:45:10 CET

PAMPLONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, ha afirmado que el Ministerio de Hacienda todavía no tiene una respuesta "en firme" sobre los 113 millones de euros que la Comunidad foral prevé destinar para inversiones financieramente sostenibles y ha señalado que intentará que la respuesta llegue para el jueves, cuando se debate en el pleno del Parlamento la ley foral presentada por el cuatripartito para materializar estas inversiones.

Arasti ha señalado, en declaraciones a los periodistas, que está en comunicación con el Ministerio y "todavía se está revisando toda la documentación". "Estamos intentando negociarlo para que se materialice, pero en todo caso tendrá que ser el Ministerio de Hacienda el que diga si Navarra cumple o no con sus deberes y en todo caso, si esos 113 millones al final no pueden llegar, tendremos que decir que el Gobierno de Navarra no ha hecho su tarea", ha indicado.

El delegado del Gobierno ha esperado que para el jueves haya una respuesta del Ministerio.