La artista Ana Mena ofrece su pop urbano este jueves en el escenario de la Plaza del Castillo

Temas de la cantante malagueña, como 'Se iluminaba' o 'Música ligera', se mezclarán con versiones de éxitos internacionales



PAMPLONA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cantante Ana Mena cerrará este jueves con su pop urbano los conciertos de la Plaza del Castillo. Temas como 'Se iluminaba', uno de sus mayores éxitos junto a Fred de Palma, 'Quiero decirte', 'Música ligera' o 'A un paso de la Luna' y versiones como 'Puedes contar conmigo' de La Oreja de Van Gogh se combinan en sus conciertos en una fusión de pop, soul, dance-pop y reguetón.

Esta artista polifacética, que según han señalado desde el Ayuntamiento de Pamplona en una nota también es actriz y modelo y ha colaborado con figuras como CNCO, Becky G, De La Ghetto, Belinda, Abraham Mateo o Maldita Nerea, ha obtenido triple disco de oro y nominaciones a diversos premios.

Este año está girando con su segundo álbum de estudio, 'Bellodrama', que incluye los singles 'Un clásico' y 'Me he pillao x ti', en colaboración con la pamplonesa Natalia Lacunza. La artista malagueña publicó su primer disco, 'Index', en 2018, tras destacar en programas infantiles como 'My Camp Rock' (Disney Channel), 'Vive Cantando' (Antena 3) y 'Supercharly' (Telecinco).

También colaboró en la película 'La Piel que Habito', de Pedro Almodóvar. En Italia ha cosechado un "notable éxito" colaborando con el rapero y artista Fred de Palma. Además, tomó parte en el 70 Festival de la Canción de San Remo, y es "reconocida a nivel internacional" por sus colaboraciones.