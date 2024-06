Asaja pide al próximo Parlamento europeo "dar la vuelta" a "todo lo que se ha hecho de políticas verdes falsas"

PAMPLONA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente nacional de Asaja (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores), Pedro Barato, ha pedido al próximo Parlamento europeo que "se le dé la vuelta" a "todo lo que se ha hecho hasta aquí de políticas verdes falsas" y de "políticas ecológicas falsas". Además, ha apuntado que la Política Agrícola Común (PAC) "hoy más que nunca necesita más presupuesto".

"Lo que hace falta es hacer una política agrícola donde se produzca, donde se are, donde se coseche, y desde luego con limitaciones que por lo menos tengan un rigor científico. ¿Por qué prohibir el 50% de fitosanitarios o el 30% de los fertilizantes? ¿Quién lo dice?", ha señalado este lunes, en declaraciones a los medios de comunicación tras participar en Pamplona, junto al presidente de UAGN, Félix Bariáin, en un desayuno de trabajo titulado 'Balance sobre la situación actual del sector agroalimentario tras las elecciones europeas'.

Según ha explicado, Asaja "no firmó las 43 medidas que el ministro puso encima de la mesa" porque su propuesta era "netamente insuficiente" ya que había una "falta de concreción" y "las medidas no tenían todo lo que Asaja pedía en ese momento para la firma". "Hay cosas que quedan pendientes, fundamentalmente de temas fiscales, de temas de fauna en su conjunto, no solamente el lobo, el oso, los daños que hay en las infraestructuras y en las explotaciones con el tema de la fauna", ha dicho.

A preguntas de los medios de comunicación, ha explicado que en Italia se han planteado imponer "limitaciones" respecto a la instalación de placas solares en tierras "que sean productivas", algo que Asaja ha reivindicado "desde el primer momento" para España. "Teniendo un territorio tan grande como tenemos, yo creo que hay que ponerlo en tierras improductivas", ha subrayado, tras añadir que "eso es lo que hemos tratado siempre con el Ministerio de Transición Ecológica, que poco caso nos ha hecho".

En cuanto a los posibles aranceles impuestos por China a la importación de productos porcinos, Barato ha advertido de que en España "son más de mil millones la facturación del sector del porcino a China". "Pero yo siempre tengo una esperanza, y la esperanza es que China es un país muy grande, China necesita mucha alimentación, y yo espero que las consecuencias las paguen otros, pero no el sector agroalimentario. Por lo menos eso es lo que confío", ha manifestado.

Barato ha mostrado una "preocupación importante" al respecto, "porque en la balanza comercial en estos últimos años, el porcino es el número uno, el aceite de oliva estaba haciendo ya sus pinitos en China, el vino también tenía un mercado importante en China, y la preocupación está ahí, porque además los chinos cuando dicen una cosa la cumplen". "Lo único que han dicho es que están estudiando todavía, pero preocupación importante", ha apuntado.

Por su parte, Bariáin ha reivindicado que "cuando se dictan normas hay que contar con nosotros", pues de lo contrario "sale una PAC como la que tenemos, donde sin prácticamente empezar a andar ya estamos hablando de reformas, con lo cual eso significa que el fracaso ha sido brutal".

En concreto, ha subrayado que en el nuevo Parlamento europeo "hay que hablar de las cláusulas espejo, no tanto el hecho de impedir que entren productos, sino que los productos cumplan las mismas condiciones que tenemos nosotros, tanto a nivel social como a nivel medioambiental". "Pedimos no ser moneda de cambio en los futuros acuerdos de mercados con terceros países esa labor de educación, de poner en conocimiento a la sociedad y sobre todo a nuestros jóvenes y a nuestros niños, qué es el sector", ha añadido.

También ha reclamado "el apoyo a nuestro mundo rural" porque "la mayor lacra social que tiene hoy en día la sociedad es el despoblamiento", así como apoyar la ganadería extensiva y apoyar "a las personas que quieren emprender en el medio rural".

"Acabamos de estar con la presidenta -María Chivite- y con el consejero -de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José María Aierdi- y le hemos trasladado de nuevo no solamente la voluntad y el apoyo firme y unánime para la construcción de esa segunda fase del Canal de Navarra, que lógicamente no solamente es para el beneficio de nuestros agricultores y nuestros ganaderos, sino que también es para uso de boca y para uso industrial", ha apuntado.

En cuanto a las modificaciones fiscales, ha señalado que "estamos en plena negociación" con el Ejecutivo foral. "Hemos trasladado una propuesta donde obviamente la pelota está en el tejado del Gobierno de Navarra. Sí que es cierto que se están acercando posturas. Vamos a ver si somos capaces de llegar a un acuerdo, porque lo que no puede ser es que las condiciones fiscales sean una lacra o un impedimento para el crecimiento de las empresas agrícolas y ganaderas", ha subrayado.

En cuanto al futuro del sector, ha señalado que "si no se imponen las mismas condiciones para los productos que vienen de fuera, tanto sociales como medioambientales, complicado". "Si a eso unimos que hay muchísima normativa que nos cuesta dinero, complicado", ha advertido.