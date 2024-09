Asiron dice que "la conservación del arbolado" en el Paseo de Sarasate es "fundamental e irrenunciable"

Ha participado en una visita con los equipos seleccionados para redactar el proyecto de reurbanización de este espacio



El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha asegurado que "la conservación del arbolado" en el proyecto de reurbanización del Paseo de Sarasate es "fundamental e irrenunciable". Y ha asegurado que los equipos ganadores del concurso de ideas no han puesto "ninguna pega" en este sentido.

Asiron ha participado este viernes en una jornada de trabajo con los cinco equipos redactores seleccionados para reformar este espacio, cuyas propuestas deben presentarse a mediados del mes de octubre. La jornada ha consistido en una reunión técnica sobre el proyecto en el Ayuntamiento de Pamplona y, posteriormente, en una visita al Paseo de Sarasate para comprobar el estado actual del espacio de cara a ultimar sus propuestas.

En declaraciones a los medios de comunicación, el alcalde ha destacado que "son equipos con unos currículum muy destacados y muy contrastados, nos han dado ideas muy importantes". Ha puesto en valor, además, que "son equipos que han trabajado a nivel de Europa en lugares donde había arbolado previo y se han caracterizado por su conservación".

Joseba Asiron ha dicho que "un proyecto de ciudad, como es el del Paseo de Sarasate, no se condiciona en un momento dado por la ubicación o no de un árbol en un determinado lugar". No obstante, ha destacado que "hemos dicho por activa y por pasiva y yo creo que admite muy pocas interpretaciones" que "para nosotros hay dos elementos básicos: uno la plataforma única, sobre todo en aras a la accesibilidad" y "la conservación del arbolado".

"La conservación del arbolado es para nosotros fundamental e irrenunciable. En ningún momento lo hemos puesto en tela de juicio", ha recalcado. "Lo he dicho cada vez que he hablado de este tema, el mantenimiento del arbolado y de los alineamientos del arbolado es otra de las premisas importantes de este proyecto", ha insistido.

El alcalde ha admitido que en la reunión de esta mañana "ha quedado claro" que "hay muchos condicionamientos" como la estatua de los Fueros, la situación del Parlamento, el tráfico perimetral o la diferencia de cotas. "Todos son condicionamientos, todos son retos y yo lo que veo es que a los equipos que han ganado el concurso de ideas les gustan mucho los retos y, además, tienen mucha experiencia al respecto trabajando en intervenciones en las cuales había arbolado preexistente y donde había un patrimonio importante como es el que estamos ahora", ha señalado.

"Nadie ha cuestionado el mantenimiento del arbolado", ha insistido Asiron, que ha resaltado que "toda la ciudadanía y los equipos de arquitectura" son conscientes "de la importancia que tiene el arbolado en las ciudades en un contexto de cambio climático y, en consecuencia, en ningún caso nadie ha puesto ninguna pega, ningún cuestionamiento".

JORNADA DE TRABAJO CON LOS EQUIPOS SELECCIONADOS

Representantes de los cinco equipos seleccionados para el concurso de ideas han participado este viernes en una jornada de trabajo que ha consistido en una reunión técnica sobre el proyecto celebrada en el Ayuntamiento de Pamplona y en una visita al propio Paseo de Sarasate.

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha saludado a los equipos redactores en el Salón de Recepciones de la Casa Consistorial de forma previa a la reunión, para dar cuenta de la importancia del proyecto, exponer diferentes cuestiones relacionadas con la reforma, plantear preguntas y resolver dudas. Los cinco equipos seleccionados "por su solvencia profesional y su experiencia en proyectos similares" son la agrupación conformada por Linazasoro & Sánchez Arquitectura junto con MRM Arquitectos y Tabuenca y Leache Arquitectos; la agrupación formada por Vi17 Arquitectura, Office of Architecture in Barcelona y Okra Landscape Architecten, de la mano de un joven arquitecto local; Batlle i Roig; Mangado y Asociados; y la agrupación formada por Espinàs i Tarrasó y Leku Studio.

Tras la reunión, se han dirigido a pie hasta el paseo de Sarasate, donde han recorrido el espacio desde el Monumento a los Fueros hasta el entorno del Parlamento de Navarra, así como las calles adyacentes del Segundo Ensanche que también forman parte del proyecto. De esta forma, han podido observar in situ la situación actual del arbolado, la conservación de las esculturas, los desniveles y barreras arquitectónicas o los detalles que cada equipo considera esenciales para desarrollo de su propuesta.

El presupuesto estimado para las obras previstas asciende a 10,2 millones de euros, de los que 2 millones los aportará la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona para la renovación de redes de abastecimiento y saneamiento en el paseo de Sarasate y calles adyacentes. Una vez determinada la propuesta ganadora y, tras un plazo de cuatro meses para la redacción definitiva del proyecto, el Ayuntamiento de Pamplona prevé que las obras puedan empezar después de los Sanfermines de 2025.

SEGUNDA FASE DEL CONCURSO DE PROYECTOS

En la segunda fase en la que se encuentra ya el concurso, los cinco equipos seleccionados deben desarrollar una propuesta de diseño para la reurbanización del paseo de Sarasate, teniendo en cuenta para ello las determinaciones, objetivos y condicionantes establecidos en las bases, como la "accesibilidad total" del espacio y el "tratamiento especial" del arbolado. Esta segunda fase será enteramente anónima hasta el momento en que el jurado haga público su dictamen o decisión.

Las propuestas se presentarán de manera anónima bajo LEMA, por lo que no debe figurar en las mismas el nombre de su autor o autores, ni contener datos, imágenes, logos o indicios de cualquier tipo que permitan conocer indirectamente su identidad. Las bases recogen que las propuestas deberán ser entregadas en un plazo de, al menos, dos meses a partir del envío simultáneo de las invitaciones a los participantes seleccionados.

La valoración de las propuestas se centrará en "su calidad global, estudiada desde la complejidad específica del concurso". Se tendrán en cuenta criterios como la viabilidad técnica y económica de cada propuesta y otros relacionados con las soluciones que se planteen a la movilidad peatonal, la permeabilidad, la accesibilidad y la ausencia de barreras físicas; a la coordinación con el transporte urbano comarcal; y a la actuación sobre la situación y encaje de las diferentes esculturas y la estatua de Los Fueros. De esa valoración del jurado saldrá una propuesta ganadora.