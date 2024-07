Asiron dice que "vibraría" si jugara la final de la Eurocopa una selección del "Estado vasco de Navarra"

Dice que su deber como "alcalde de toda la ciudadanía" es "facilitar las cosas" como la colocación de la pantalla gigante



PAMPLONA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha manifestado, sobre la colocación de una pantalla gigante en el parque de Yamaguchi para seguir la final de la Eurocopa, que "hay una petición mayoritaria del pleno y yo tengo por costumbre seguir los dictados del pleno". No obstante, ha comentado que "a nadie sorprenderá si digo que yo vibraría con una selección que compitiera bajo la bandera de mi país, que no es otro que el Estado vasco de Navarra".

En declaraciones a los medios de comunicación, Asiron ha indicado que "no se dan las circunstancias" para ello y que "hay una Selección española que va a participar en la final así como una petición mayoritaria del pleno". "Por tanto, mi obligación es respetar esa voluntad mayoritaria", ha comentado.

Según ha expuesto, la Junta de Protección Civil valoró de manera unánime "inapropiado" traer "un evento de esas características al centro de Pamplona porque coincide con varios conciertos, con el toro de fuego, puede coincidir con el Pobre de Mí y con el acto más masificado de San Fermín que son los fuegos artificiales; por lo tanto, desaconsejado".

Asiron ha dicho que "se ha buscado una buena solución, que es una ubicación relativamente cerca, andando no está a más de 12 minutos del centro". "Vamos a habilitar pantalla gigante y también otros servicios, hay infraestructura suficiente para poderlo retransmitir", ha aseverado, para insistir en que su obligación como "alcalde de toda la ciudadanía" es "facilitar las cosas".

Ha recordado además el alcalde para que la retransmisión del partido de fútbol "no se desprograma nada" de los Sanfermines, "que siguen su curso para quien no quiera ver el partido porque no le gusta el fútbol o por lo que sea".

El alcalde ha añadido que "convivencia es todo y es entender que aunque tu selección no juegue esa final, tienes que respetar a quienes sí la juegan y así lo sienten". "Decíamos al inicio de las fiestas que entendemos la convivencia de una manera integral y convivencia es que una persona que no tiene sentimientos religiosos pueda celebrar San Fermín en libertad; convivencia es que quien tiene esas creencias lo pueda también celebrar; es que las mujeres puedan circular sintiéndose seguras por cualquier calle de Pamplona durante el día y la noche; convivencia es respetar otras ideologías, convivencia es respeto".