Asiron espera que "todos los grandes proyectos de legislatura" estén "encima de la mesa" para final de año

PAMPLONA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha afirmado que espera, y "así lo tenemos de alguna manera calendarizado", que "para final de año todos los grandes proyectos de legislatura estén encima de la mesa, antes de Navidades".

Así se ha pronunciado este lunes, en respuesta a los medios de comunicación, al ser preguntado durante una rueda de prensa por los retos para el nuevo curso político.

Según ha explicado, el Centro de Interpretación de la Pelota Vasca es "para todo el Ayuntamiento un proyecto estratégico, un proyecto de ciudad", al igual que la remodelación del Paseo de Sarasate, "un reto para esta legislatura". Por otro lado, ha señalado que "a corto plazo estaría la finalización del nuevo diseño de la avenida de Pío XII", además de citar el plan de convivencia, "al que queremos dar continuidad", y el programa de barrios, "para llevar todos esos proyectos hasta al último de los barrios de Pamplona, si es que hay algún barrio que pueda considerarse último".

En cuanto al proyecto del Paseo de Sarasate, ha subrayado que "se ha enfocado desde dos parámetros": la plataforma única y la conservación del arbolado, dos "principios irrenunciables". "Si ello supone en algún momento algún apeo, alguna tala aislada, por supuesto no vamos a condicionar un proyecto de ciudad por un árbol o dos", ha dicho.

Respecto al aparcamiento subterráneo en el segundo Ensanche, planteado en su día por el grupo municipal de UPN y que posteriormente fue paralizado, Asiron ha subrayado que "aquello fue una iniciativa que precisamente lo que hacía era eliminar arbolado en uno de los pocos sitios que tiene un arbolado de calidad".

En respuesta a los periodistas sobre si se descarta construir aparcamientos subterráneos en el segundo Ensanche, ha señalado que "no, yo no descarto nada". "Lo que se ha descartado, y además yo creo que con un beneplácito vecinal muy importante, es el aparcamiento de la Plaza de la Cruz en los términos en los que se había concebido. Pero hay otros lugares, hay otras posibilidades que se pueden lanzar. En cualquier caso, se estudiará y en su momento se informará. Pero lo que sí tenemos claro es que tiene que ir enmarcado: no actuaciones de francotirador, sino que tienen que ser actuaciones en el marco del PEAU del Ensanche", ha apuntado.

En este sentido, ha considerado que "la solución a los problemas de aparcamiento que hay en el segundo Ensanche" no van a ser "eliminados por actuaciones puntuales". "Las actuaciones que se hagan tendrán que hacerse en el marco del PEAU del Ensanche y ese es el principal objetivo. No construir ni más ni menos aparcamientos subterráneos sino mirar el ensanche con visión y solucionar los problemas que hay en su conjunto de aparcamientos. Y eso, me imagino yo, que incluirá la creación de aparcamientos disuasorios, o aparcamientos en la periferia, o aparcamientos en las zonas que convengan, además, de impulso a otras maneras de desplazarse", ha manifestado.

PERSONAS SIN HOGAR

También ha sido preguntado por la rueda de prensa ofrecida este lunes por los colectivos PIM-MIG y SOS Racismo sobre las "incidencias" que se han dado en torno al local de acogida de personas en la calle Descalzos, la relación con el Ayuntamiento y "la prohibición de este último de la pernocta en dicho local".

En este sentido, Asiron ha señalado que "el Ayuntamiento no prohíbe nada". "El Ayuntamiento no ha prohibido absolutamente nada, el Ayuntamiento lo que ha hecho ha sido explicitar, en contacto con los responsables, cuáles son las limitaciones que hay al uso de determinados locales", ha dicho.

Según ha explicado, esos usos afectan, por ejemplo, a las pernoctas y a cocinar. "El Ayuntamiento no puede mirar para otro lado si sabemos que se está cocinando en un local que no tiene las condiciones para ello, pero sobre todo y fundamentalmente por razones de seguridad y de responsabilidad, hacia los propios interesados y hacia el vecindario del casco antiguo. Lo que sí hemos hecho ha sido explicitar cuáles son esas limitaciones normativas, que no vienen dadas por este equipo de gobierno, sino por la ley", ha incidido.

También, ha dicho, se han facilitado "itinerarios de acogida y de inclusión para esas personas, itinerarios personalizados en función de cada una de las situaciones de las personas que estaban ahí". "De momento, lo que se les ha ofrecido ha sido albergue provisional hasta que se vayan buscando otro tipo de soluciones, y, en segundo lugar, la creación de programas personalizados para cada una de las personas", ha remarcado.

Así, ha insistido en que "el Ayuntamiento de Pamplona y este equipo de gobierno ni prohíbe, ni desautoriza, ni expulsa, ni nada por el estilo", sino "al contrario", pues su intención es "que se cumplan las normas" y "ofrecer itinerarios personalizados a cada una de esas personas".