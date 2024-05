Ayuntamiento y MCP ponen en marcha un patrullaje conjunto para controlar incumplimientos de la ordenanza de residuos

PAMPLONA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP) han acordado poner en marcha un sistema de patrullaje conjunto para el control y sanción de los incumplimientos de la ordenanza de residuos y dar así cumplimiento al acuerdo firmado en junio de 2021 y que preveía, entre otras medidas, el control conjunto de los incumplimientos de la ordenanza de gestión de residuos.

Así lo han respaldado este lunes el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, y el presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, David Campión, que se han reunido en el Ayuntamiento de Pamplona.

Ambas instituciones han acordado materializar aquellos compromisos en un nuevo sistema de patrullaje conjunto que tendrá capacidad tanto inspectora como sancionadora y que se ha puesto en marcha este mismo lunes.

Por su parte, el concejal delegado del área de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 del Ayuntamiento de Pamplona, Joxe Abaurrea, ha afirmado que "hasta ahora no se había producido una coordinación adecuada". "Más bien, prácticamente no había habido un trabajo de aunar esfuerzos entre las dos administraciones, porque las dos estamos interesadas en que esto funcione adecuadamente", ha indicado, en respuesta a los medios de comunicación en una rueda de prensa.

Tras considerar que "la mayor parte de los ciudadanos sí hace un esfuerzo por reciclar", ha remarcado que "lo que se pretende es que esta colaboración, que hasta el momento no había sido posible, dé frutos y podamos ver una reducción de las malas prácticas en estos ámbitos".

En el acuerdo de 2021 se calificaba expresamente el abandono de bolsas de residuos (bolseo), voluminosos y otro tipo de residuos como un "problema de incivismo que afecta directamente a la gestión de residuos" y a la "salubridad" de los barrios, que serían, por tanto, prácticas "perseguibles y sancionables".

Según aquel acuerdo, el Ayuntamiento, a través de la Policía Municipal, debía controlar y denunciar, si procediese, incumplimientos como depositar los residuos sin separarlos por fracciones o en contenedores o puntos de recogida distintos a los identificados para cada fracción, o depositar los residuos incumpliendo las condiciones, lugares y horarios establecidos en la ordenanza de la Mancomunidad.

Por su parte, la Mancomunidad debía realizar las labores previas de vigilancia, inspección y control del cumplimiento de la normativa, y aportar la información necesaria a la Policía Municipal para facilitar sus labores de control y denuncia. Además, debía tramitar, a la vista de las denuncias presentadas, los correspondientes expedientes sancionadores informando de su desarrollo al Ayuntamiento.

Ambas responsabilidades "ahora sí se pondrán en marcha de forma coordinada" a través de las patrullas conjuntas que integrarán un inspector de la MCP y un agente de Policía Municipal.

ADVERTENCIAS ANTES DE LAS MULTAS

Tanto Asiron como Campión han acordado que la puesta en marcha de las medidas punitivas se realice en dos tiempos. En un primer momento, sólo serán sancionados "aquellos locales que, habiendo sido advertidos previamente, reincidan en los incumplimientos". El resto "serán solo advertidos". Posteriormente "se sancionarán sin excepción los incumplimientos de la normativa".

Tanto el Ayuntamiento como la Mancomunidad insisten en que el acuerdo que ahora se pone en valor "no busca un efecto punitivo o recaudatorio, sino de prevención y concienciación frente a estas prácticas incívicas".

Las sanciones afectan tanto a locales como a personas particulares. Las infracciones más comunes son el depósito de bolsas, cartón o embalajes, garrafas con líquido o vidrio fuera de los contenedores, voluminosos que se depositan fuera de los puntos de recogida, la sustracción de residuos correctamente depositados, mover o desplazar los contenedores sin consentimiento, realizar pintadas o grafitis y pegar carteles o adhesivos en los contenedores, o dañar estos contenedores, buzones o puertas de neumática.

En esta línea, Abaurrea ha incidido en que "el elemento fundamental es más desincentivador, es decir, no se pretende tanto la sanción". "Vamos a ver si primero, con esos patrullajes, con ese estar atentos a estos puntos importantes, podemos conseguir que haya una reducción importante y quienes ahora mismo no lo hacen en condiciones óptimas pues se acomoden y lo hagan como el resto de la ciudadanía. Si no, lógicamente, en su momento habrá que abrir las acciones correspondientes", ha subrayado, tras mostrar "confianza" en que con estos patrullajes "puede haber una reducción importante de estas malas prácticas".

ORDENANZA E INFRACCIONES

La ordenanza de residuos de la Mancomunidad tipifica las infracciones en tres categorías: leves, graves y muy graves. Entre las infracciones leves, que llevan aparejada la sanción de hasta 750 euros, se especifica el depósito sin separar o fuera de lugar u horario, así como el depósito sin plegar o despiezar los residuos, para reducir su volumen y aprovechar al máximo la capacidad de bolsas y contenedores.

Las infracciones graves no tienen que ver con el bolseo o el depósito de voluminosos, pero sí las muy graves, penadas con multas de 1.501 a 3.000 euros.

Entre otras, se consideran infracciones muy graves evacuar residuos por el alcantarillado "poniendo en grave riesgo la salud o el medio ambiente", o depositar residuos peligrosos o residuos clínicos en contenedores o buzones de recogida.