El Ayuntamiento de Olite valorará acudir a los tribunales ante la supresión del servicio de urgencias durante la tarde

PAMPLONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Olite, Josu Etxarri, ha afirmado que "desconocemos los datos y las razones" de la "reordenación" del servicio de urgencias en la localidad -en septiembre se suprimió la atención de tarde y previamente se había eliminado la atención de noche- y ha reclamado al departamento de Salud del Gobierno de Navarra "la notificación formal de las decisiones adoptadas con el fin de valorar acudir a los tribunales".

Así lo ha dado a conocer este martes, en una sesión de trabajo parlamentaria sobre "la necesidad de recuperar el servicio de urgencias nocturnas" y de tarde, solicitada por UPN, EH Bildu, PP y Contigo-Zurekin.

Según Etxarri, "esta sesión de trabajo la queríamos hacer antes del verano para pedir que se reviertan las urgencias de noche", y "ahora resulta que en vez de no tener urgencias a la noche, ya no tenemos tampoco a la tarde" pues el 27 de septiembre "este alcalde recibió una llamada telefónica del consejero de Salud en la que se le comunicaba que estas urgencias de la tarde habían sido suprimidas".

Entre otros aspectos, Etxarri ha criticado que "la notificación de dicha reordenación del servicio de urgencias se comunica a esta Alcaldía mediante una simple llamada telefónica". "Desconocemos los datos y las razones de dicha reordenación. Por dicho motivo, reclamaremos a la Consejería la notificación formal de las decisiones adoptadas con el fin de valorar acudir a los tribunales", ha subrayado.

A su juicio, si en Tafalla "inicialmente no se daba abasto con el servicio de urgencias, lo único que se conseguirá" con esta decisión "es masificarlas". Tras destacar que "concurren varios motivos que avalan el mantenimiento del servicio de urgencias", Etxarri ha señalado que la población de la comarca de Olite "está muy envejecida" y que Olite "es una de las pocas localidades que ha aumentado su población".

Etxarri, que ha subrayado que la comarca "recibe una gran cantidad de visitantes a lo largo del año", ha destacado que "una parte de la población visitante se aloja en cuatro hoteles, el parador, se cuenta además en Olite con un camping, y en la zona se han implantado más de 30 casas y alojamientos rurales". "Nos preguntamos si los estudios y el dimensionamiento de los servicios de urgencias fueron elaborados contando con dichos datos", ha planteado.

"En la zona están prestando sus servicios dos residencias de ancianos, con un total de 95 usuarios que, de no mantener el servicio, se añadirían a los propios de las residencias de Tafalla", ha añadido.

Por todo ello, ha planteado que "están preparadas las urgencias de Tafalla para prestar el servicio tanto en personal como en medios sanitarios", si "la decisión de supresión del servicio es definitiva", si "se nos va a dar razón por escrito de las decisiones tomadas", y "qué datos se han tenido en cuenta para tomar la decisión de suprimir el servicio".

"¿Sería mucho pedir que se tome conciencia de una vez de que los usuarios de los servicios públicos no son solo números? Quizás, la conclusión que pueda obtenerse de todo lo anterior expuesto es que los políticos y las políticas se llenan la boca cuando hablan de despoblación rural, pero no hacen nada por evitarla", ha subrayado.

En el turno de los grupos, la parlamentaria de UPN Leticia San Martín ha criticado que desde el Gobierno "quieren que nos traguemos una medida como esta, una medida unilateral, un cierre aislado, sin un plan, sin consenso alguno". "Les dirán que es una reestructuración, incluso les pueden decir que no se han cerrado las urgencias de Olite", ha señalado, tras añadir que "les dirán también que ha sido una solicitud de los propios profesionales sanitarios", cuando estos "están enormemente enfadados con estas declaraciones", porque "en ningún caso han pedido esta reestructuración y mucho menos que se cierren las urgencias".

Por parte del PSN, Maite Esporrín ha señalado que la decisión "responde a varios criterios, fundamentalmente técnicos". "Se han analizado las frecuencias de las urgencias a la noche y a la tarde, y tenían el problema de que si cubrían la tarde, quedaba descubierta la mañana, y es más urgente cubrir la mañana que cubrir la tarde", ha dicho, tras subrayar que "es una cuestión de optimizar los recursos". "Se ha considerado que es la manera más eficiente de gestionar", ha incidido para a continuación añadir que "ojalá tengamos posibilidades de revertirlo".

Desde EH Bildu, Txomin González ha criticado que en el departamento "se deberían de haber tomado unas medidas que ni la pasada legislatura ni en esta se están tomando". "Tiene que decidir qué modelo de atención continuada y urgente quiere para Navarra, y si ese modelo es de comarcalización y supone la reestructuración de los servicios, que nos lo diga, que nos diga a qué poblaciones puede afectar y que nos diga también qué quiere hacer con el distrito sociosanitario de Tafalla, Olite y demás", ha apuntado, tras subrayar que "lo peor que le puede hacer un Gobierno a unas poblaciones es tratarlas diferente cuando son iguales que el resto".

Mikel Asiain, de Geroa Bai, ha afirmado que "entiendo perfectamente el malestar generado en el ayuntamiento de Olite" pero que "ustedes entenderán que al consejero no solo le preocupe" la población de Olite, "sino la de toda Navarra". "Y que por tanto, las medidas que se vayan tomando desde el departamento vayan dirigidas a satisfacer las necesidades de toda la población de la comunidad foral, de toda ella", ha remarcado.

En nombre del PP, Irene Royo ha manifestado que "todas las razones" aportadas por el alcalde de Olite "justifican" el mantenimiento de las urgencias. A su juicio, se tiene que dar solución "de una forma organizada, ordenada, con consenso, y con unos objetivos". "Y vemos que las soluciones que se les han dado son totalmente arbitrarias. Desde el Partido Popular no vamos a aceptar estas actuaciones, vamos a trabajar para revertir esta situación", ha comentado.

Daniel López, de Contigo-Zurekin, ha afirmado que "una planificación global puede requerir de decisiones particulares que, si no tenemos la foto completa, podemos no entender", y que en este caso "nos falta esa información para poder tomar una decisión clara al respecto". "Como grupos políticos se requiere que seamos conocedores de esa foto global para tener la información necesaria, para apoyar lo que hace el Departamento, o bien criticarlo, o bien, simplemente, tener las herramientas para valorar las decisiones que el Departamento toma. Esos datos no los tenemos", ha subrayado.

Por parte de Vox, Emilio Jiménez ha comentado que "es esperpéntico que una merindad como es Olite, casi donde más turismo hay de toda Navarra, se la abandone o desahucie en sus servicios sanitarios" y que "con la salud no se juega". "Olite necesita sus urgencias, y el Gobierno que no os cuente rollos, que no os cuente cuentos y justificaciones de todas índoles, y que solucione este desaguisado", ha reivindicado.