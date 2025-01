El Ayuntamiento de Pamplona "desbloquea" la situación de 175 viviendas protegidas en Paseo Anelier, paralizadas en 2006

PAMPLONA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado este lunes una nueva actualización del coeficiente con el que se valoran los precios de las viviendas que debían haberse construido en dos parcelas de la zona de Anelier, en el barrio de Rochapea.

Este acuerdo "desbloqueará" la situación de ambas parcelas (denominadas 4-B y 11-C), subastadas en 2006 para la construcción de vivienda de alquiler social "nunca ejecutada", y posibilitará ahora la promoción de hasta 175 viviendas protegidas.

Así lo ha dado a conocer en una rueda de prensa el concejal del área de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 del Ayuntamiento de Pamplona, Joxe Abaurrea, tras la Junta de Gobierno Local.

Según ha apuntado, "estamos hablando de una actuación que estaba en el marco del plan parcial de la Rochapea, que puede dar como resultado aproximadamente 175 viviendas de carácter protegido y que se remonta en el año 2006, que es cuando se hace la subasta con adjudicación a la promotora en 2007". Esto ha supuesto la existencia de parcelas "vacías" durante "casi 20 años".

"Damos un mes de plazo, para febrero. Si esta promoción no se ha puesto en marcha, pondremos en función los mecanismos que nos aportaba el propio pliego y los derechos que tiene el Ayuntamiento, que sería rescatar estas parcelas, devolverlas otra vez al dominio del Ayuntamiento y poner en marcha la construcción de 175 viviendas protegidas", ha dicho.

Preguntado por los plazos, Abaurrea ha señalado que "quizás sea un poco optimista, pero nos gustaría" iniciar la construcción a finales de 2026. Tras aproximadamente un año y medio de ejecución de obras, a finales de 2027 o principios de 2028 estas viviendas "estarían ya en el mercado".

PROCEDIMIENTO Y ANTECEDENTES

El Ayuntamiento actualiza las condiciones de ejecución de esa obra, "mejora sustancialmente" su finalidad social, da un mes de plazo a la actual propietaria para que inicie la ejecución y, en caso de no hacerlo, habilita la vía del rescate de ambas parcelas para subastarlas de nuevo.

Ambas parcelas fueron adjudicadas en 2007. Tras varios cambios en la propiedad y varios litigios, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra autorizó mediante sentencia el pasado mes de febrero al Ayuntamiento de Pamplona a actualizar ese coeficiente, tal y como se recogía en los pliegos del concurso público para la enajenación de las parcelas.

De esta forma, el alto tribunal reconocía que es facultad del Ayuntamiento de Pamplona establecer las condiciones que debe asumir el grupo propietario para la construcción de esas viviendas. Esa potestad es la que ahora va a ejercer el Consistorio, que también está habilitado para recuperar las parcelas en caso de que la promotora no acepte esas condiciones.

El Ayuntamiento de Pamplona convocó a finales de 2006 un concurso público para la enajenación en un único lote de esas dos parcelas (una situada en paseo de Anelier, entre dos bloques ya construidos el lateral oeste junto a Bernardino Tirapu; y la otra, en el frente sur, completando una manzana construida en parte junto a la calle Río Arga) para que se promovieran en ellas viviendas protegidas de precio pactado en alquiler con la condición de que durante 15 años se destinasen al alquiler protegido, pero después pasaban a considerarse viviendas libres.

En abril de 2007, se adjudicaron a URPASA Construcciones Urbanas de Pamplona SA por un importe de 5.940.000 euros, impuestos no incluidos, como precio de enajenación de suelo y un precio del alquiler de las viviendas de 2,484% según el módulo para vivienda pactada.

Posteriormente, la SAREB (Sociedad de Activos procedentes de la Reestructuración de la Banca) devino titular de las dos parcelas en virtud de sendos procedimientos de ejecución hipotecaria tramitados por los Juzgados de Primera Instancia 4 y 7 de Pamplona.

En marzo de 2019, los apoderados de SAREB presentan en el Registro de Gerencia de Urbanismo un escrito comunicando una oferta de compra de las parcelas por 4,1 millones para que el Ayuntamiento la autorizara o se pronunciara sobre el ejercicio del derecho de tanteo municipal.

Gerencia de Urbanismo requirió a SAREB que identificara quien realizaba la oferta de compra para que aportara la documentación necesaria para autorizar la subrogación en las obligaciones adquiridas por URPASA como adjudicataria.

En noviembre de 2019, la Junta de Gobierno Local acordó autorizar a SAREB la enajenación de las parcelas a favor del Grupo Palo Alto Empresarial SL para la promoción de viviendas protegidas en alquiler manteniendo las obligaciones derivadas del concurso público.

Un mes después, en diciembre de 2019, la Junta de Gobierno Local aprobó que la tipología de vivienda pública de esas parcelas fuera VPO y que el coeficiente para calcular el valor del alquiler fuera 3,153%. Poco después, se formalizó la compraventa de las parcelas. Grupo Palo Alto Empresarial SL interpuso varios recursos contra esa actualización.

Finalmente, la sentencia de la Sala de lo Contencioso - Administrativo del TSJN de febrero de 2024 declaró que Grupo Palo Alto Empresarial SL se subrogaba en la posición de URPASA, declaró nulo el acuerdo de Junta de Gobierno sobre la actualización del coeficiente por falta de notificación y declaró que la administración sí que tiene facultad de actualizar los valores.

POSIBILIDAD DE RESCATE RECOGIDA EN EL PLIEGO DE LA SUBASTA DE 2006

Según recogía el pliego de la subasta convocada en diciembre de 2006 que adjudicó las parcelas a URPASA S.A., "si la adjudicataria incumpliera las obligaciones establecidas (...), no solicitase la calificación provisional de viviendas protegidas en la forma y plazos señalados, fuere denegada la misma, no presentase el proyecto o no iniciase las obras de construcción dentro de los plazos señalados, o enajenase la parcela o las viviendas con infracción de la expresa prohibición anteriormente establecida, el Ayuntamiento podrá recuperar la parcela adjudicada o en su caso las viviendas enajenadas con rescisión del contrato, reteniendo, como cláusula de penalización el veinte por ciento del importe de la compraventa".

Se señalaba también que "el incumplimiento de lo previsto en el párrafo anterior o la transmisión total o parcial de la parcela, las edificaciones o viviendas ubicadas en la misma a terceras personas, facultará al Ayuntamiento para la resolución del contrato de compraventa, corriendo por cuenta de la adjudicataria todos los gastos originados como consecuencia del ejercicio que de este derecho haga el Ayuntamiento".

Por ello, "en caso de resolución, el suelo se rescatará por el importe del precio en que fue adjudicado, deduciendo el importe de las cargas que se hayan constituido sobre el mismo y la penalización antes aludida".

PLAN DE VIVIENDA

Contrariamente a lo que ocurría en la adjudicación de parcelas en 2007, "esta vez y en base a la legislación actual", las viviendas serán de carácter protegido "con carácter indefinido", lo que obligará a la siguiente adjudicataria a ofertar exclusivamente vivienda protegida.

La decisión adoptada este lunes por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona se enmarca dentro del Plan Municipal de Vivienda Asequible de Pamplona que prevé crear entre 1.200 y 1.600 viviendas protegidas en los próximos ocho años.

Desde la aprobación de este plan, en febrero de 2024, el Ayuntamiento de Pamplona ha dado luz verde a cuatro promociones en Arrosadía-Azpilagaña, en el entorno de la UPNA, en Beloso Alto y ahora en la Rochapea que, conjuntamente, supondrán la construcción de 905 viviendas en los próximos años, de las que 400 serán de protección oficial y 280 de alquiler asequible, 160 de ellas reservadas para jóvenes empadronados en la ciudad.