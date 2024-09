El Ayuntamiento de Pamplona promueve el trabajo comunitario con los niños y adolescentes del Casco Antiguo

PAMPLONA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona y el club deportivo Alde Zaharerko Kluba han firmado este viernes un acuerdo para impulsar la promoción y prevención comunitaria de infancia y adolescencia en el Casco Antiguo a través del deporte. Según lo firmado el Consistorio abonará esta temporada 2024 - 2025 hasta 15.000 euros para alquileres de instalaciones deportivas, preferiblemente públicas, además de ofrecer el apoyo de una técnica de Integración social (TIS), que trabaja actualmente en el programa municipal.

El acto de ratificación ha tenido lugar este mañana entre la concejala delegada de Igualdad Acción Comunitaria, Barrios, Participación Ciudadana y Euskera del Ayuntamiento de Pamplona, Zaloa Basabe, y Mikel Gortari Velasco en representación de la entidad deportiva. Alde Zaharerko Kluba, club deportivo de reciente creación que trabaja con la Asociación de Familias del CP San Francisco y la Asociación Aldezar, entre otras asociaciones del barrio, para cubrir de forma multisectorial las disciplinas deportivas fútbol, balonmano, trail y boxeo.

Este trabajo asociativo en el ámbito deportivo "sirve, además, a la prevención para la franja de edad de 6 a 18 años sin distinción de orígenes o géneros, aunque la entidad también admite la participación de personas adultas". Y, aunque sus trabajos se destinen específicamente al barrio más céntrico de la ciudad, no se cierra a acoger vecindario de otras zonas de Pamplona. En el Casco Antiguo el índice de infancia y adolescencia supone un 10,31% de la población del barrio, 11.621 habitantes censados (6.066 mujeres y 5.555 hombres) en julio del año pasado.

Para el Ayuntamiento esta es una experiencia piloto, que podría ser replicable, en relación a la colaboración, consolidación y creación de sinergias con el tejido asociativo, desarrollando un modelo de trabajo a nivel barrio para la solución de los problemas y conflictos existentes a en dotaciones, protección y prevención en infancia y adolescencia, y trabajo comunitario, entre otras.

UN BARRIO CON INFRADOTACIÓN DEPORTIVA

El Ayuntamiento ha señalado que en el Casco Antiguo, con más de 11.600 habitantes, existe una demanda histórica para la construcción de dotaciones municipales que puedan recoger la demanda de la práctica de deportes de equipo y gimnasio. Aunque parte de esa demanda se intenta gestionar a través de instalaciones municipales como son el polideportivo municipal de la Rochapea o las piscinas Aranzadi, en la mayoría de los casos no es posible el uso de estas instalaciones por la alta demanda que presentan o por no ser adecuadas para la práctica de algunos deportes. Además, la propuesta de realizar un proyecto de una gran dotación deportiva junto con aparcamiento en las Huertas de Santo Domingo aún no se ha plasmado, ha añadido.

Estas circunstancias se recogen también en el Diagnóstico de acceso a equipamientos, dotaciones y servicios de la ciudad y sus barrios, para la Agenda Urbana de Pamplona (junio de 2022). El Casco Antiguo cuenta con 4 instalaciones deportivas municipales dedicadas a la práctica de la natación, actividades organizadas y pelota vasca (Civivox San Agustín y los frontones de la Mañueta, frontón exterior en la bajada Labrit y Labrit).

En su entorno inmediato, y en un radio de distancia de 1.500 metros, hay otras instalaciones de titularidad municipal como el polideportivo Rochapea y las piscinas Aranzadi, pero también las hay de titularidad privada, como el Club Natación Pamplona, en Campo de Deportes Larraina o la Sociedad Cultural Deportivo Recreativa Anaitasuna. En estos tres ejemplos, que podrán resultar de interés para el convenio, se cuenta con instalaciones deportivas adecuadas para la práctica de natación, gimnasio y deportes de equipo.