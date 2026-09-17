El Ayuntamiento de Tudela habilita servicios especiales de transporte urbano con motivo de las Fiestas de la Juventud. - AYUNTAMIENTO DE TUDELA

PAMPLONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tudela habilitará servicios especiales de transporte urbano con motivo de las Fiestas de la Juventud, que se celebrarán este fin de semana, con el objetivo de facilitar los desplazamientos y promover una movilidad más segura durante las noches del viernes 18 y sábado 19 de septiembre.

Los recorridos permitirán conectar diferentes puntos de la ciudad con los principales espacios en los que se desarrollarán los actos programados, el viernes, en el centro de Tudela, y el sábado, en la Cooperativa de Labradores, según ha informado el Ayuntamiento en una nota.

El dispositivo contará con trayectos de ida y vuelta y funcionará el viernes de 22 a 2.30 horas, mientras que el sábado se prolongará hasta las 3.30 horas.

En concreto, el viernes se realizarán dos servicios de ida, con salida desde Azucarera a las 22 y a las 23 horas, con el siguiente recorrido: Azucarera - Plaza Europa - Río Madre - Huertas Mayores - Tronzaires - Sangüesa - Díaz Bravo - Paseo Pamplona, donde finalizará el trayecto.

Los servicios de regreso saldrán de Paseo Pamplona a las 00.30, 1.30 y 2.30 horas, con el siguiente recorrido: Paseo Pamplona - Plaza Europa - Azucarera - Río Madre - Huertas Mayores - Tronzaires - Sangüesa - Díaz Bravo.

El sábado se ampliará el servicio, con dos trayectos de ida y cuatro de regreso. Los servicios de ida saldrán a las 22 y 23 horas desde el Paseo de los Poetas, con el siguiente recorrido: Paseo de los Poetas - Díaz Bravo - Ambulatorio - Plaza de Toros - Azucarera - Plaza Europa - Río Madre - Huertas Mayores - Cooperativa de Labradores, donde finalizará el trayecto.

Los servicios de regreso partirán desde Cooperativa de Labradores a las 00.30, 1.30, 2.30 y 3.30 horas, realizando el siguiente recorrido: Cooperativa de Labradores - Paseo de los Poetas - Díaz Bravo - Ambulatorio - Plaza de Toros - Azucarera - Plaza Europa - Río Madre - Huertas Mayores.