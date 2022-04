El Baluarte acoge el 10 de abril la interpretación del 'Gran Miserere' de Hilarión Eslava

PAMPLONA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Coros de Navarra ofrecerá el 10 de abril en el Baluarte de Pamplona la interpretación del 'Gran Miserere', del compositor burladés Hilarón Eslava.

Se trata de una obra sinfónica-coral que contará con la participación de un elenco 100% navarro. La obra estará interpretada en la parte vocal por el Coro Sinfónico de la Federación de Coros de Navarra, preparado por Jordi Freixa. También participarán la soprano Cristina Sevillano, la contralto Lucía Gómez, el tenor José Luis Sola y el bajo Iñaki Fresán.

Por otro lado, la parte musical estará a cargo la Joven Orquesta de Pamplona-Iruñako Gazte Orkestra, formada por 55 estudiantes del Conservatorio Superior de Música de Navarra. Y en la dirección, el 'Gran Miserere' estará dirigido por el director pamplonés Jesús Echeverría. Las entradas están disponibles por 10 euros en la web de Baluarte y en las taquillas.

Jesús Echevería ha afirmado que este concierto es "una oportunidad única, ya que la gente va a poder escuchar una obra que lamentablemente no se toca muy a menudo en Pamplona siendo el compositor de Burlada". El director ha explicado que el 'Gran Miserere' es la obra más importante de Eslava y se toca todos los años en la Semana Santa de Sevilla al componerla para la Catedral hispalense en 1837.

Ésta será la cuarta vez que Jesús Echeverría dirigirá el 'Gran Miserere', aunque lo sigue considerando especial. "Me hace ilusión por ser navarro pero sobre todo por la buena música que es", ha afirmado Echeverría, que ha reivindicado que "los navarros y navarras tenemos que tocar nuestra música, porque las demás orquestas de España o de fuera no la van a hacer".

Echeverría ha dirigido a lo largo de su dilatada carrera numerosas actuaciones y en lo relativo al género sinfónico-coral ha estado al mando de obras de diversa índole. Ha afirmado que el 'Gran Miserere' es la obra "ideal" para atraer a un público más genérico que no conozca o no ha ido nunca a un concierto de música clásica. "Es una obra que reúne todos los requisitos para gustar. El coro participa mucho, los movimientos de esta obra son casi todos de una melodía muy lírica y fácil de recordar, por lo que la gente se va a identificar con la obra", ha añadido.

Como anécdota, Echeverría ha explicado que el tenor navarro Julián Gayarre fue invitado por su amigo Hilarión Eslava a Sevilla a cantar este Miserere y a partir de ese momento lo cantó muchas veces más con un Do de pecho que hacía para exhibirse y que no está en la partitura. "En la obra del 10 de abril lo haremos sin el Do de pecho por supuesto, pero con unos solos emblemáticos con los que la gente se va a identificar mucho", ha señalado el director.

La Federación de Coros de Navarra ha destacado en un comunicado que lleva trabajando años para mantener el patrimonio musical inmaterial de Pamplona, con su compromiso de recuperar y divulgar obras de compositores navarros, una labor que para Jesús Echeverría es "fundamental". "En Navarra tiene que haber una institución que se dedique a esto, de hecho,, la primera obra que recuperamos cuando empecé trabajando en la Federación fue el Miserere de Hilarión Eslava hace seis años", ha señalado Echeverría, que ha invitado a organismos de la Comunidad foral a que se unan a este proyecto para que los autores navarros no caigan en el olvido.

Jesús Echeverría (Pamplona, 1963) fundó la Orquesta de Cámara de Donosti a los 23 años. Ese mismo año obtuvo una bolsa de estudios de la Diputación de Guipúzcoa para estudiar dirección de orquesta en el conservatorio de Viena con Julius Kalmar. Un año más tarde pasó el examen de admisión de la Royal Academy of Music de Londres, donde estudió Dirección de Orquesta por tres años consecutivos. Entre los profesores destacan Sir Colin Davis, Colin Metters, George Hurst y John Carewe.

En 1988 comenzó su colaboración con la Orquesta Sinfónica de Navarra. El año siguiente se produjo el debut con la Orquesta Sinfónica de Euskadi.

Durante su estancia en Londres fundó The European Sinfonia, a la que dirigió en el concierto extraordinario que abría la programación de Compostela 93, Año Jacobeo, con la novena sinfonía de Beethoven y la participación de The London Philarmonic Choir, y Elena Obraztsova y Katia Ricciareli entre los solistas. Su última gira por España recibió excelentes críticas por su interpretación de la 5ª sinfonía de Beethoven y de 'Pedro y el Lobo' de Sergei Prokofiev junto a Ovidi Montlior y Miguel Bosé como narradores, en Cantabria.

También ha dirigido la Orquesta Sinfónica Nacional de Letonia, en Riga. En mayo de 1995 hizo una gira por el País Vasco dirigiendo a la Orquesta Nacional de Rusia uniéndose a la celebración del centenario del nacimiento de Carl Orff. En el programa, además de Carmina Burana, se incluía el estreno absoluto de su obra para orquesta 'Elegía'. También la Orquesta Sinfónica de Euskadi estrenó otra de sus composiciones en Musikaste'96, 'Música para unas imágenes', dirigida por él mismo.

Estudió composición con Agustín González Acilu, Francisco Escudero, Tomás Marco, Javier Darías, Cristóbal Halffter y Mauricio Sotelo. En julio de 1998 recibió un premio de composición otorgado por el Instituto de la Juventud en su edición INJUVE 1998-Campo de Composición, dirigido por Cristóbal Halffter.

En 1999 obtuvo el Premio Internacional de Composición Pablo Sorozábal con su obra 'Cuarteto de cuerda N" 2 - Tétares' y su obra 'Ennea III' ganó el primer premio a la composición musical concedido por el Gobierno de Navarra.

En el año 2000 obtuvo el XVIII Premio Joaquín Turina de Composición, del Área de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, con su obra 'Requiem sine verbis' para gran orquesta, estrenada por la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla con la dirección de Christian Badea.

Actualmente es profesor de Análisis de la Música Contemporánea y coordinador de Estudios Orquestales en Musikene y el director titular de la Orquesta CMTAS Musicae.

Hilarión Eslava compuso cuatro misereres en Sevilla, de los que dos fueron para la Catedral. El primero de ellos está fechado en 1833. El segundo, compuesto dos años después, es la primera versión del que hoy se conoce como el 'Gran Miserere'. La segunda versión, que es la que se interpreta ahora, data de 1837. Para ésta se limitó a componer nueva música para tres de sus versículos: Christus factus est, Cor mundum y Quoniam. Asimismo, realizó algunos retoques en la orquestación del Auditui y del Libera me. Eslava compuso posteriormente otros misereres para Jerez de la Frontera, Arcos de la Frontera y las parroquias sevillanas de Marchena y Santa María de Utrera, aunque ninguno llegó a alcanzar la fama del de 1837.