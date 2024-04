Bariáin (UAGN) dice que "ya es hora" de que el Canal de Navarra llegue a la Ribera "tras más de tres décadas de promesa"

Dice sobre su propuesta para el IRPF que el Gobierno debe decidir "si quiere que nos equiparemos al resto de agricultores del país"



TUDELA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN), Félix Bariáin, ha afirmado este viernes que "ya es hora de que el Canal de Navarra llegue a la Ribera" y ha advertido de que "llevamos prácticamente más de tres décadas con la promesa de llevar agua a la Ribera". "Yo creo que ya no se trata de poner en cuestión fechas, lo que hace falta es que haya un compromiso de traer ese agua", ha destacado.

UAGN ha celebrado este viernes en Tudela la IV Jornada del Agro, que, después de tres ediciones en Pamplona, ha decidido trasladar a la capital ribera para abordar precisamente la situación del Canal de Navarra. La jornada, con el título 'El agua y el futuro en el sector primario', ha reunido a alrededor de 150 agricultores.

Félix Bariáin ha explicado que la información que les ha trasladado el Gobierno de Navarra es que "este año va a ser prácticamente, entre comillas, administrativo, que las obras durarían tres años y empezarían el año que viene, y que luego habría un cuarto año al margen de este año para construir la balsa de regulación de Montes de Cierzo".

El presidente de UAGN ha señalado que "el compromiso" de las Administraciones es "firme para la aceleración de la obra y construcción de la infraestructura". "Esa es la palabra que nos han dado, luego si se cumple o no se cumple es responsabilidad suya, obviamente", ha afirmado.

"SI NO HAY AGUA, ES UNA AVENTURA TENER CULTIVOS"

Bariáin ha destacado la importancia del agua para el sector primario y ha indicado que "estamos hablando de asegurar cosechas". "Si no hay agua, es una aventura el tener cultivos. Lo que tenemos con el agua es la certeza de que va a haber producción", ha indicado.

El presidente de UAGN ha precisado que "ahora hemos tenido una Semana Santa bastante benévola con el agua, pero no hay más que salir fuera de aquí y ver el sufrimiento que ha habido sobre todo en el sur de España, en Cataluña y demás, para ver las bondades que tiene el agua". "Aquí tenemos la suerte de tener los pantanos llenos y lo que hay que hacer es aprovechar el agua", ha destacado.

Félix Bariáin ha explicado que la situación "es muy cambiante porque ahora lo que tenemos es, sobre todo para los secanos, un mini verano, estamos hablando de temperaturas de 30 grados, y eso es muchísima temperatura". "Sí que es cierto que en otros cultivos, como pueden ser las labores de hortícolas o, por ejemplo, para el espárrago, esto es muy bueno, pero es lo que tiene Navarra, hay muchísimos cultivos, muchísimas zonas diferentes desde la zona media, al norte o aquí al sur, y lo que es bueno para unos suele ser contraproducente para otros", ha apuntado.

El presidente de UAGN ha destacado que "los embalses que estaban prácticamente vacíos o en alerta están todos al 100%, soltando agua". "Se podían haber llenado prácticamente otros dos embalses grandes. Vamos a esperar a que con el agua que hay embalsada se puedan regar los cultivos de verano", ha señalado.

Félix Bariáin ha añadido que "es momento para pensar cómo se regula el agua en Navarra". "Hay muchísimas hectáreas que se pueden poner en riego todavía. Vamos a acelerar esta segunda fase del Canal de Navarra y no hay que olvidar también que hay zonas donde no va a llegar el agua y donde el Gobierno tiene que tener esa solidaridad. No podemos hacer dos Navarras. Para eso está la ley de Desarrollo Rural y vamos a ver si se corrigen y que no haya desigualdades", ha afirmado.

CAMBIO EN EL IRPF A TRAVÉS DE REGLAMENTO: "LA POSIBILIDAD EXISTE"

Por otro lado, respecto al planteamiento que ha realizado UAGN para que determinadas ayudas a los agricultores no se integren en la base imponible y queden fuera de tributación en la campaña de la renta del IRPF sin recurrir a un cambio de la ley, sino a través de un desarrollo reglamentario, Félix Bariáin ha señalado que "la posibilidad existe y ahora ya es la decisión del Gobierno, si quiere que nos equiparemos al resto de agricultores y ganaderos del país o si quiere que sigamos siendo la peor Comunidad fiscal". "Ahora la pelota está en su tejado. No nos pueden hablar ahora de plazos y demás porque la posibilidad existe", ha insistido.

Tras ello, ha lanzado una "oferta al Gobierno de Navarra". "Si no hay posibilidad material, porque está iniciada la campaña de la renta, vamos a hacer una declaración complementaria de facto por parte del Gobierno de Navarra cuando la normativa esté segura y jurídicamente aprobada y vamos a corregir esa desigualdad fiscal y devolver el dinero a los agricultores y ganaderos", ha planteado.