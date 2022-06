Barkos dice que el acuerdo del impuesto de residuos "no es lesivo para Navarra" y pide "recuperar cotas de autogobierno"

Critica que UPN pida "batallar el autogobierno" cuando impulsó en 2015 una reforma que dejaba a Navarra "en una posición desventajosa"

PAMPLONA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha afirmado que la armonización del impuesto de residuos de Navarra con el aprobado en abril de este año por el Estado "no es lesivo para los intereses de Navarra". No obstante, ha advertido que, tras la reforma de la Ley del Convenio en 2015, "llegará un momento en que pueda serlo" y ha abogado por "empezar a pensar en recuperar cotas de autogobierno".

Por otro lado, ha considerado "inadmisible" que UPN "venga hoy a explicarnos que hay que ser capaces de batallar el autogobierno navarro" y le ha acusado de crear una "tensión innecesaria en torno a esta propuesta de reforma del convenio que acabamos de llevar a cabo la unanimidad de los grupos parlamentarios con el Departamento de Hacienda". "A veces, estar en la oposición requiere también una mirada de serenidad, sosiego y ambición de gobernanza", ha agregado.

Así, ha destacado que "no es cierto que, en estos momentos, Navarra esté en una posición positiva para llevar a cabo una batalla en torno a la capacidad de generar tributos en solitario". "No lo es porque en el año 2015 fue UPN quien encabezó, y el Parlamento de Navarra rubricó, no con todos los votos, una reforma" de la Ley del Convenio que "deja a Navarra claramente cercenada en su capacidad de conveniar tributos de una manera diferente a como las estime el Estado", ha remarcado en declaraciones a los medios de comunicación.

Según ha explicado, la formación regionalista impulsó una reforma en 2015, "al calor de un asunto tan grave como era resolver la cuestión del IVA de Volkswagen", de los artículo 6 y en el 2.2 que incluían que Navarra podría establecer y regular tributos "sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación de régimen general del Estado" y que, cuando el Ejecutivo central estableciera un nuevo impuesto, se convocaría la comisión coordinadora para "analizar la adaptación del Convenio". "Es decir, primero manda la legislación básica, no era así hasta el año 2015, y son responsables UPN, que es el que lo propone, y el PSN, que quien lo vota", ha recalcado. Una reforma, ha recordado, ante la que Geroa Bai se abstuvo.

Por ello, ha censurado "la actitud de UPN, que fue artífice de una reforma que hoy hace claramente dificultosa la capacidad de Navarra de llevar a cabo una confrontación con el Estado en estas materias". "No es sólo una posición de doctrina del Tribunal Constitucional, es una cuestión de que la propia Ley del Convenio quedó claramente cercenada", ha señalado.

Respecto al acuerdo sobre el impuesto de residuos con el Estado, Barkos ha indicado que Navarra regula este impuesto y los tipos de gravamen, pero "en los términos que marca, en el techo y en el suelo, la ley del Estado que se crea ahora" y ha puesto en valor que el acuerdo "no resulta lesivo para Navarra". "Habida cuenta del techo y el suelo que nos pone el Estado, en este caso no es lesivo para los intereses de Navarra, pero llegará un momento en que pueda serlo, y habrá que empezar a pensar en recuperar cotas de autogobierno que se perdieron en 2015", ha insistido.