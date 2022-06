Esparza dice que el Gobierno de Navarra "renuncia a defender el régimen foral" con el acuerdo sobre Impuesto de Residuos

PAMPLONA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado que el Gobierno de Navarra "está renunciando a defender el régimen foral" con el acuerdo que ha alcanzado con el Estado en la Comisión Negociadora del Convenio Económico para armonizar el Impuesto de Residuos y ha criticado que, con este acuerdo, "se replica la figura impositiva del Estado".

Antes de la reunión de la comisión, Esparza ha pedido un encuentro de la parte navarra "para dejar por escrito y reflejado en un acta cuál es la posición de Navarra Suma en esta cuestión".

En concreto, el presidente de UPN ha afirmado, en declaraciones a los medios, que la decisión adoptada en la Comisión Negociadora "puede tener consecuencias porque puede sentar precedentes, no se está defendiendo la realidad institucional de Navarra, no se está defendiendo la potestad tributaria del régimen foral y que desde siempre ha ejercido la Comunidad foral, y de alguna forma es bajar los brazos y asumir a la primera y sin rechistar lo que está diciendo el Estado, el Gobierno de España".

"A mi no me extraña que un Gobierno socialista como el que llevamos viendo toda la legislatura se manifieste de esta manera, se está haciendo un seguidismo absoluto a todo lo que son las políticas que vienen marcadas desde Madrid y desgraciadamente, en una cuestión tan importante como el Convenio Económico, nuevamente el PSN no está a la altura y creo que es un error histórico", ha considerado.

Javier Esparza ha criticado que, con el acuerdo alcanzado, "se replica la figura impositiva del Estado, eso es lo que se hace, hay un sometimiento explícito del régimen fiscal navarro a lo que está diciendo Madrid". "La consejera puede interpretar lo que quiera pero para nosotros es evidente la renuncia y el ser incapaz de defender algo que siempre Navarra había defendido. Luego otra cosa es que entres en una disputa judicial, que el Tribunal Constitucional marque cuál tiene que ser el camino, pero nunca Navarra había dejado de defender una posición como esta, porque puede sentar un precedente peligroso para en un futuro defender la mejor posición en interés de todos los navarros", ha asegurado.

El portavoz de Navarra Suma ha explicado que, "hasta ahora, las dos últimas sentencias del Constitucional, del año 2012 y del año 2014, han sido perjudiciales para Navarra, pero hay votos particulares que estaban defendiendo la posición de Navarra, y la única manera de cambiar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de defender los intereses de Navarra es que el propio Tribunal Constitucional la cambiara, y hay miembros del Constitucional que han manifestado por escrito que comparten lo que ha defendido Navarra desde siempre".

Así, ha afirmado que "podemos ir a una confrontación con el Tribunal Constitucional pero puede haber una sentencia que sea positiva para los intereses de Navarra, que es la única manera de cambiar la jurisprudencia que tenemos ahora mismo". "Renunciar a esto es un error y no creo que tenga ningún riesgo asumir la posición que desde siempre el Gobierno de Navarra ha mantenido, que es defender la capacidad de decisión que tiene que tener esta tierra", ha subrayado.

Según Esparza, el Gobierno foral debería haber mantenido "la aplicación del impuesto que aprobó en el año 2018 y a partir de ahí el Gobierno de España tiene la legitimidad de poder ir al Tribunal Constitucional, decir que hay un conflicto, y el Tribunal Constitucional terminaría marcando una posición". "Eso es lo que por lo menos se tenía que haber hecho, eso es defenderlo, eso es no bajar los brazos, eso es defender la posición de la capacidad que tiene Navarra, pero creo que no se hace para no molestar ni a Sánchez ni a lo que le digan los Ministerios, porque aquí se está haciendo un seguidismo absoluto de todas las políticas de Madrid y aquí este Gobierno es incapaz de defender el interés y el bien común en esta tierra", ha afirmado.