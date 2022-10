Beltrán (PPN) dice que la decisión de suspender las negociaciones del CGPJ "es acertada porque Sánchez es un mentiroso"

PAMPLONA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Navarra, Ana Beltrán, ha afirmado que la decisión del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de suspender las negociaciones con el PSOE sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es "lógica y acertada" porque el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, "ha vuelto a demostrar, una vez más, que es un mentiroso patológico".

"No se puede confiar en él, de hecho, nos sentimos engañados con respecto a la voluntad que tiene el Gobierno de España, con el presidente Sánchez a la cabeza, de modificar el delito de sedición a la baja, algo que preocupa seriamente al Partido Popular", ha afirmado.

Según ha señalado este viernes, en respuesta a los medios de comunicación tras una rueda de prensa, "Sánchez dijo en campaña electoral que él traería a Puigdemont de vuelta a España para ser juzgado y que no consentiría otra vez un delito de sedición, un referéndum ilegal, y ahora va a hacer todo lo contrario solo por ganarse el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña para aprobar los Presupuestos Generales del Estado".

"Una vez más, el presidente Sánchez en esencia, con sus falsedades habituales. Por lo tanto, el Partido Popular no puede confiar en él. No se puede llegar a acuerdos con alguien que no dice la verdad, que se guarda un as bajo la manga en plena negociación", ha criticado.