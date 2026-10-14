La Biblioteca de la UPNA propone lecturas sobre exploración espacial e historia, novelas de suspense y cómics distópicos

Archivo - Imagen de la Biblioteca de la sede de Arrosadia del campus de Pamplona. - IRATI AIZPURUA - UPNA - Archivo

PAMPLONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) ha preparado diversas propuestas de lectura que estarán disponibles hasta diciembre. Las selecciones, distribuidas entre las sedes de Arrosadia y Salud del campus de Pamplona y el campus de Tudela, abordan la exploración espacial, la memoria de las mujeres en la guerra civil española, la historia de España a través del cómic, las novelas de suspense y los relatos sobre futuros distópicos.

En la sede de Arrosadia, la propuesta titulada 'Exploración espacial', situada en el vestíbulo, reúne 34 libros sobre distintos aspectos del conocimiento y la exploración del universo. Por su parte, 'Hablemos de... mujeres y guerra civil' ofrece en el 2.º piso una selección de 36 obras que recuperan la memoria de las mujeres y dan a conocer sus experiencias durante el conflicto.

La tercera recomendación, 'Dibujando nuestra historia', invita a conocer la España del siglo XX a través de una selección de 41 cómics. Esta recopilación, situada en el 1.º piso, utiliza la narración gráfica como vía de acercamiento a ese periodo histórico. En la sede de Salud del campus de Pamplona, la Biblioteca presenta 'Código negro', una selección de 28 novelas de suspense.

Finalmente, la Biblioteca del campus de Tudela dedica su propuesta al 'Futuro distópico', con una selección de 27 cómics sobre sociedades imaginarias caracterizadas por la opresión, la deshumanización y unas condiciones de vida adversas. Las obras plantean un recorrido por futuros concebidos en otras épocas e invitan a comparar aquellas representaciones con la realidad actual.