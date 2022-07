Bildu pregunta si las concesionarias del TAV en la Zona Media han parado el trabajo con maquinaria por la ola de calor

Araiz pregunta si se han aplicado a esas empresas las mismas sanciones que a los agricultores que han incumplido las prohibiciones

El parlamentario de EH Bildu en la Cámara navarra Adolfo Araiz ha registrado ante la Mesa del Parlamento tres preguntas centradas en los trabajos con maquinaria pesada en el trazado del TAV en la Zona Media durante la ola de calor.

En concreto las cuestiones se centran en si se está aplicando las restricciones de uso de maquinaria pesada impuestas al sector agrícola y, en caso de no estar aplicándose, las razones de no hacerlo, quien lo decidió y si se están aplicando las mismas sanciones que a los agricultores, ha informado EH Bildu en un comunicado.

En su escrito, Araiz recuerda la Orden Foral de 1 de julio de la consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, de regulación del uso del fuego en suelo no urbanizable para la prevención de incendios forestales. Según señala, en esa Orden (apartado 5 del artículo 10) se especifican las medidas de seguridad (dos mochilas extintoras con una capacidad mínima, cada una, de 15 litros) exigibles a la "bulldozer, retroexcavadoras, motoniveladoras, skidder, procesadoras y autocargadores forestales, desbrozadoras, cosechadoras, empacadoras y picadoras".

Y añade que en el artículo 8 establece que "en situaciones de meteoalerta "temperaturas máximas extremas" (Niveles de Aviso; Naranja o Rojo) emitida por la Agencia Estatal de Meteorología, queda prohibido el empleo de la maquinaria pesada descrita".

Ante esto y "ante la sospecha de que no se hayan paralizado los trabajos", el portavoz de EH Bildu pregunta si desde Policía Foral o Guarderío de Medio Ambiente "han procedido a requerir a las empresas adjudicatarias de las obras del TAV en la Zona Media que paralizaran toda actividad relacionada con la utilización de la maquinaria pesada".

En segundo lugar y en caso de respuesta negativa, ha añadido, se pregunta por la razón para "no haber adoptado medidas similares a las que se han adoptado contra agricultores que no han cumplido las prohibiciones establecidas". Finalmente se pregunta por "quién o qué cargo político ha determinado en el Gobierno que las prohibiciones no son aplicables a las obras del TAV que se desarrollan en la Zona Media".