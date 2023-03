La Cámara Navarra cifra en más de 15.000 personas la población flotante de Tudela y su coste en 5,5 millones

Aconseja articular "algún mecanismo de financiación y compensación" debido a este "gasto adicional" para la capital ribera



PAMPLONA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La población residente y no residente de Tudela asciende a 52.808 personas, de las cuales 15.766 son no residentes, lo que se estima en un gasto asociado de 5.672.074 euros, según un estudio elaborado por la Cámara de Comercio de Navarra para analizar el gasto asociado a la población flotante de Tudela.

Se entiende como población flotante las personas que siendo o no población de derecho, visita el municipio y utiliza recursos como espacios públicos, infraestructuras o instalaciones municipales. Se trata de personas que acuden a la ciudad por motivos laborales, de estudio, ocio, turismo u otros.

Respondiendo a un encargo del Ayuntamiento de Tudela, la Cámara de Comercio de Navarra ha realizado un estudio para estimar la incidencia de la población flotante en los presupuestos del Ayuntamiento de Tudela.

Como fase previa al análisis del gasto asociado a la población no residente, se comparó el gasto per cápita de Tudela con el de una muestra de ayuntamientos de población similar. Esta comparativa muestra que el gasto per cápita de Tudela "es superior a otros municipios de España de tamaño similar", ha destacado el Consistorio de la capital ribera en una nota.

El trabajo parte del Informe Técnico de la Carta de Capitalidad ya elaborado en 2020 y de la literatura y trabajos realizados en ese ámbito, a partir del cual se trata de ajustar el gasto asociado a la población flotante de Tudela.

Para ello, en base a fuentes de información oficiales, se toman datos de visitante a Tudela por motivos de trabajo, estudio, visitantes cotidianos y turismo. En cuanto al gasto, se seleccionan aquellas partidas presupuestarias de gasto corriente más afectadas por la población visitante. En base a estas cifras se estima el gasto per cápita total y el correspondiente a la población flotante.

A la luz de los resultados obtenidos, el estudio valora la necesidad de "articular algún mecanismo de financiación y compensación debido al gasto adicional al que el Ayuntamiento de Tudela debe hacer frente, como consecuencia de la población flotante que recibe". En este sentido, apunta como "mecanismo alternativo" a la "concesión a Tudela de la Carta de Capitalidad", ya que la considera "una fórmula adecuada para la financiación de la dotación presupuestaria que requiere Tudela para atender los servicios asociados a su población flotante".