Carlos Couso evita responder sobre la petición de Podemos para que entregue su acta

Publicado 19/02/2018 12:41:05 CET

PAMPLONA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Podemos, Carlos Couso, ha declinado manifestarse sobre la petición del partido en Navarra para que él y los otros tres parlamentarios críticos del grupo entreguen su acta y "dejen paso a otros compañeros y compañeras en aras a conseguir rebajar la tensión interna".

Al término de la reunión de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, Carlos Couso ha señalado, a preguntas de los periodistas, que, "sintiéndolo mucho, sobre este particular no me voy a manifestar porque como portavoz leal del grupo, tengo el deber de imparcialidad y además no puedo hacer un uso de parte de esta portavocía para una cuestión interna a la que estamos contestando por los cauces internos del partido".

Así, cuestionado sobre si entregaría su acta, ha insistido en que no iba a hacer más comentarios, aunque ha precisado que "lo que vayamos a hacer se hará considerando la opinión de las bases".

Carlos Couso sí ha apuntado que la primera información sobre la petición formulada por el partido la han conocido a través de la prensa y posteriormente por cauces internos.

Además, ha señalado que a la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento del próximo lunes "vendré yo o vendrá cualquier otro parlamentario de Podemos". "Hemos dicho que todos podemos ser portavoces y ese viene siendo mi propósito desde el primer día, aunque se ha considerado en estos momentos que fuera yo, pero el propósito es que los siete parlamentarios sean portavoces del grupo", ha asegurado.