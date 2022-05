El cartel 'Beti Bezala', de la navarra Olaia Merino, ganador del concurso de San Fermín 2022

PAMPLONA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La obra 'Beti Bezala', elaborada por la navarra Olaia Merino Erviti, ha resultado ganadora del concurso de carteles de San Fermín 2022 al haber sido seleccionada por la ciudadanía mediante votación popular entre los 10 finalistas de esta edición, que ha resultado especialmente polémica por un fraude en las votaciones al detectar una concentración de votos inusual a favor de un cartel concreto y en unas franjas horarias determinadas.

La obra ganadora ha sido votada por 1.603 personas, lo que supone aproximadamente el 20% de los 8.190 votos válidos emitidos durante los 10 días de votación, y ha tenido una diferencia con el segundo más votado de 219 votos.

Así lo han dado a conocer este lunes en rueda de prensa el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, la concejala delegada de Cultura e Igualdad, María García-Barberena, y la propia autora del cartel, Olaia Merino.

Durante su intervención, Merino, vecina de Sarriguren, se ha mostrado "muy agradecida" y "orgullosa de poder representar a Pamplona este año" con una de sus ilustraciones. "He querido representar a la gente este año en el cartel porque he estado mirando carteles de muchos años y la gente no se veía representada figurativamente, y creo que San Fermín ante todo es la gente, que es la que crea San Fermín", ha explicado.

Según ha relatado, se trata de una ilustración completamente digital en la que ha querido "darle importancia al color y a las formas". Es una técnica de "figuras superpuestas con sombras" en la que también se ha querido dar relevancia a la tipografía, ya que se forma un corazón con el año, 2022, "que representa amor para todos porque han sido muchos años sin San Fermín".

Además, ha apuntado que ha querido representar "a todo tipo de personas" en la obra porque "el objetivo era representar a Pamplona y a toda su gente". Merino, que no se había presentado previamente al concurso, también ha querido dar la enhorabuena al resto de participantes en el certamen.

En cuanto al título, 'Beti Bezala', ('Como siempre'), la autora ha manifestado que refleja la intención de "volver a ser como antes". "Sé que nunca va a volver a la normalidad 100% como la conocíamos hace casi tres años, pero yo quería enfocarlo en un futuro que sea como siempre. Y eso es lo que queremos todos, me parece. Con las medidas que haya que tomar, pero intentaremos que sea como siempre", ha señalado.

"RÉCORD" DE VOTOS DIARIOS

Por su parte, el alcalde ha destacado que el de este año ha sido "el mayor porcentaje de votos diarios recibidos desde que se implantó este sistema de elección popular". "Seguro que algo ha tenido que ver las ganas de San Fermín", ha indicado, tras hacer referencia al "altísimo" nivel de los 10 carteles finalistas.

Concretamente, una vez descontados 606 votos fraudulentos que provocaron la suspensión temporal de la votación durante 48 horas, los 8.191 votos válidos recibidos en diez días suponen la cifra diaria "más alta" desde que se puso en marcha este sistema. La media diaria de 819 votos supera en más de 100 a la media de 2019, el año con más votos de la historia, 10.629, pero obtenidos en 15 días, con lo que la media fue de 708 al día.

Según ha explicado, la vía más utilizada ha sido la web, con 6.959 votos válidos de los 8.191 recibidos, un 84,9%. El voto presencial en los civivox ha ascendido a 1.116, un 13,7%. A través del 010 se han emitido 116 votos, un 1,4% del total. Así, 'Beti Bezala' ha obtenido 1.603 votos, un 19,6% de los votos. En segunda posición que queda el cartel número 8, 'Corre San Fermín', con 1.384 votos, un 16,9%. En tercera posición se ha situado el cartel 10, 'La fiesta somos todos', con 1.198 votos, un 14,6%.

La cuarta posición ha estado "reñida", con los 1.032 votos del cartel 4, que lleva por título '1087', y los 1.030 votos del cartel 3, 'Vuelta a la fiesta', ambos con un 12,6% de los votos. El cartel 7, 'Preparada', ha logrado 836 votos; el cartel 9,'Bendice la fiesta', 517; el número 6, 'Por fin de vuelta', un total de 271 votos; el 2, 'Emoción', 178; y el cartel número 5, '(2022)', ha sido el que menos apoyos ha tenido, con 142 votos recibidos.

FRAUDE EN LA VOTACIÓN

El Ayuntamiento de Pamplona había presentado las obras finalistas el pasado 25 de abril y abrió la votación popular hasta el 4 de mayo, con el fin de poder anunciar la obra ganadora el 5 de mayo. Sin embargo, el mismo 4 de mayo el Consistorio suspendía cautelarmente la elección del cartel por sospechas de fraude en la votación.

Concretamente, se habían detectado irregularidades en la votación online en varios días, con una concentración de votos inusual a favor de un cartel concreto y en unas franjas horarias determinadas. Esos votos inusuales, además de otras coincidencias como que no se hubiera reflejado el segundo apellido de las personas votantes o que se hubieran introducido, en su mayor parte, siguiendo un orden alfabético, levantaron las sospechas acerca de un presunto fraude.

Por ello, el 5 de mayo el Ayuntamiento interpuso una denuncia ante Policía Municipal, que el mismo 5 de mayo confirmó los indicios de fraude en la votación del cartel. Policía Municipal realizó un rastreo entre los votos sospechosos y en prácticamente la totalidad de los casos se comprobó que los titulares de los DNI que supuestamente habían votado no habían participado en la elección, sino que un tercero se habría apropiado de su nombre y DNI para emitir el voto, siempre para apoyar a un determinado cartel. Tras eliminar los 606 votos irregulares, el 6 de mayo se retomó la votación, que finalizó ese mismo día.

Actualmente, la denuncia "sigue su curso" y "llegará a sede judicial". En respuesta a los medios de comunicación, García-Barberena ha indicado que no van a hacer público el título del cartel que había recibido los votos fraudulentos. "No lo vamos a hacer público, otra cosa es que se acabe sabiendo cuando siga su curso normal la denuncia y llegue a sede judicial. Se sabe qué cartel es, pero nosotros no lo vamos a decir", ha manifestado, tras añadir que "es una pena que una cosa tan bonita como el cartel de Fermín, después de 2 años, quede empañado por este tipo de actuaciones".

MERINO, LA SÉPTIMA MUJER GANADORA DEL CONCURSO

Según ha informado el Ayuntamiento de Pamplona, Olaia Merino es la tercera mujer que, de forma consecutiva, gana el concurso del cartel tras Adriana Eransus en 2018 y Edurne Taínta en 2019. Se convierte, además, en la séptima mujer autora de la obra anunciadora de las fiestas tras Francis Bartolozzi en 1974 (junto a Pedro Lozano de Sotés), Marta Coronado en 2004 (junto a Mikel Urmeneta), Cristina Calvo en 2006 y Elixabete Bordonaba en 2013.

Las figuras modernistas que protagonizan el cartel representan la "multitud" de las fiestas de San Fermín, que 'Beti Bezala' genera un "aura de felicidad y armonía de colores". La estética del cartel "presenta un 'revival' personal de los carteles de años 30 desde una mirada muy actual". Destaca su carácter "dinámico, con diversidad" en sus participantes. El color también es "muy rotundo".

Olaia Merino Erviti, vecina de Sarriguren (1993), es diseñadora y creativa. Su trabajo abarca branding e identidad, diseño y pasión, publicidad y comunicaciones, sonido y movimiento. Estudió Bellas Artes en Leioa y decidió que el diseño gráfico era su camino. Empezó estudiando en la Escuela de Arte de Pamplona y terminó en Salesianos Urnieta, haciendo un Grado de Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia. Actualmente, tras estudiar un master en diseño web en Zaragoza, trabaja para una empresa tecnológica de Pamplona e intenta desarrollar su carrera como ilustradora en su tiempo libre.